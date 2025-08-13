DETALJI HORORA NA TAMIŠU! Trener otkrio detalje: Opsovao me, pa je SKUTEROM GAZIO PO MOJOJ GLAVI i dasci – deca su padala u vodu!

U utorak, 12. avgusta, tokom redovnog treninga Kajak kanu kluba Pančevo na Tamišu, desila se prava drama koja je potresla sve prisutne. Jedanaestoro dece, uzrasta od 6 do 10 godina, pretrpelo je šok i lakše povrede kada je muškarac na skuteru divljao pored njih, izazivajući talas koji je prevrnuo čamac i izbacivao mališane u vodu.

Trener Ivan Miković, koji vodi mališane, hrabro je stao na SUP dasku kako bi ih zaštitio, ali je divljak na skuteru u više navrata namerno usmeravao vozilo prema njemu.

„Opsovao me je i krenuo da me gazi skuterom, četiri puta je prešao preko moje daske i glave na reci“, ispričao je Miković za portal 013 info.

Prva policijska patrola, koja je izašla na teren, nije odmah privela osumnjičenog, što je izazvalo revolt trenera, roditelja i građana. Tek nakon druge prijave, muškarac (29) iz Pančeva uhapšen je zbog sumnje da je izazvao opasnost.

Majke povređene dece ispričale su za portal zdravopancevo.rs kroz šta su njihova deca prošla – od ogrebotina i podliva do nagnječenja zglobova.

Ova jeziva scena na Tamišu ostaje upozorenje za sve o opasnostima neodgovornog ponašanja na vodi, posebno kada su ugrožena deca.

Autor: Dalibor Stankov