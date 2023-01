ŠANA JE JEDNA OD NAJPOZNATIJIH SRPSKIH STRIPTIZETA! Nudili joj zlato i 200.000 evra za PORNIĆ, a 500 maraka uzimala je za 4 minuta! Danas je BOMBA

Vesna Počuča Šana (50), koja je žarila i palila svojim bujnim grudima na nastupima, u spotovima i filmovima, sada drži kozmetički salon i kaže da se još uvek bori sa znatiželjnim muškarcima.

- Pančevo je moj grad i svi vrlo dobro znaju čime sam se bavila u mladosti. Kad su saznali da ću otvoriti salon lepote, muškarci su odmah potrčali misleći da ću pružati erotske usluge - pričala je Šana.

Svi su se odmah lepili na moje poprsje. Imala sam velike grudi i pre nego što sam ugradila silikone. Otprilike neka četvorka. Lep oblik, primamljive za slikanje. Tako sam i zapala za oko fotografu, pa sam prve profesionalne erotske fotografije uradila za kalendar za Sajam automobila, i to za 300 maraka. Moj bivši muž je voleo velike grudi, pa me je podržao u odluci da ih dopunim, što sam i uradila 2000. godine. Stavila sam u njih 550 kubika, što je odgovaralo i meni i njemu, kao i gostima koji su me gledali na nastupima. Šestice su i sada, sa pedeset godina, definitivno moj zaštitni znak.

Svaki početak je težak, međutim, Šana kaže da bi sigurno odustala od striptiza da nije imala veliku podršku svoje porodice.

- Potičem iz radničke porodice i uvek je trebalo para. Kada sam odlučila da ću se slikati gola, rekla sam mami, koja me je odmah podržala: 'Idi, radi to što želiš, samo se vrati kući živa i zdrava.' To mi je mama rekla, dok je ocu bilo neprijatno da pričamo o tome. Međutim, nije se bunio i nije ga zanimalo šta kaže komšiluk. Mama se čak hvalila koleginicama na poslu kada bi u novinama izašla moja seksi fotografija - rekla je Šana i priznala da su svima zapale za oko erotske fotografije na kojima je bila u kupaćem kostimu koji je pre nje nosila Lepa Brena.

Popularna pevačica tada se fotografisala u pomenutom kostimu, a kada ga je posle nje obukla Šana, njenoj sreći nije bilo kraja.

Rekla sam: 'Vau, da li je moguće da nosim kupaći kostim Lepe Brene?!' Bila sam oduševljena. Osetila sam da sam velika zvezda. Potom me je slikao fotograf Pamele Anderson. Pozirala sam s vibratorom i dildom i to se svidelo italijanskom režiseru, koji mi je ponudio da snimam porno-filmove. Nažalost, pornići me nikad nisu privlačili, iako su svi želeli od mene da naprave svetsku zvezdu. Govorili su kako sam ista Monika Beluči, a čak su mi nudili da jedini partner u porno-filmovima bude moj tadašnji suprug. Odbila sam 200.000 evra kao od šale. Jednostavno, nisam se pronalazila u tome.

Nakon seta prvih erotskih fotografija, na koje niko nije ostao ravnodušan, Šana je počela da se skida u toples i da mami poglede gostiju klubova u kojima je nastupala. Performans je trajao kratko, pa bi, kako kaže, za samo četiri minuta zarađivala od 300 do 500 maraka.

- Bilo je para u to vreme, više nego sada. I ljudi su bili drugačiji. Naravno, tadašnji kriminalni milje bio je opasniji nego sada, međutim, nisam osećala strah jer me je suprug Petar pratio na svakom mom nastupu. Četiri godine sam se bavila striptizom i on je svaki put išao sa mnom i sedeo za stolom tokom mog izvođenja. Gledao je dok su se napaljeni muškarci preznojavali, dobacivali mi da me vole i da me obožavaju. Međutim, nijedan me nikad nije pipnuo, a kamoli imao - rekla je Šana.

Uvek je bilo nepristojnih ponuda, a Vesna uverava da je nijedna nije uplašila niti zainteresovala, jer je pored muža imala apsolutno sve.

U to vreme suprug i ja smo imali firmu sa dvadeset četvoro zaposlenih. Imali smo love, vozili smo skupa kola. Uvek sam se oblačila skupo, nosila krznene bundice, pa kada izađem iz “mercedesa”, odmah se videlo da nisam obična striptizeta. Jednom mi je jedan gost ponudio čitavo bogatstvo da mu budem žena. Kazao mi je da će mi dati sedamdeset kilograma zlata i prepisati pola mlekare u Švajcarskoj. Prvo sam mislila da hoće da spavam s njim, međutim, nudio mi je brak. Zahvalila sam se i kazala da imam muža. Bilo je tu, naravno, raznih poklona, putovanja, nakita, ali ništa me nije zanimalo. Imala sam svoj honorar i bila zadovoljna. U moje gaćice nijedan gost nikada nije stavio presavijenu novčanicu. To nisam dozvoljavala.

Šana se proslavila ulogom u spotu pevača Milana Babića, a po njegovoj pesmi "Šana" je i dobila nadimak koji ju je uveo u svet striptiza i erotike. Potom su se ređale reklame, slikanje za naslovnice japanskog i hrvatskog Plejboja, kao i kratke uloge u srpskim filmovima.

- Pojavila sam se i u filmovima 'Kupi mi Eliota', 'Crna mačka, beli mačor', 'Mala noćna muzika', po kom me i dan-danas prepoznaju. Mlađe generacije dođu u moj salon i znatiželjno me pitaju o ulozi Stele u tom filmu i da li sam zaista tada imala seks. Više me pamte po toj ulozi nego po striptizu", rekla je Šana.Upravo zbog uloga u filmovima, mnogi klijenti počeli su da je angažuju za “privatne žurke”.

Jedan bračni par me je angažovao za proslavu 21 godine braka. Bilo je angažmana i od majki koje su slavile punoletstvo svojim sinovima. Ništa mi nije bilo čudno ili neprijatno. Čak ni kada muškarci žele da izvedem erotski ples u toplesu za njihove žene. Najviše su mi tražili da oblačim kostime seksi sobarice i medicinske sestre. Svako ima drugačiji ukus, pa je neko želeo da u meni vidi seksi tinejdžerku, džokeja ili nešto u sado-mazo fazonu. Raznoliko.

Šana dodaje da su njeni klijenti bili mahom poznati poslovni ljudi, te joj ponekad bude smešno kada neke od njih vidi u medijima.

- To su ozbiljne face, izuzetno poznati političari i biznismeni. Tvrdi su na parama, ali to je tako u životu, ljudi koji imaju najviše novca su velike škrtice.

