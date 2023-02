NEDELJU DANA SAMA ZAVRŠAVA SVE! Pogledajte ko pomaže Aleksandri Prijović u izvršavanju obaveza, a nije Filip! (PAPARACO)

Aleksandra Prijović je već četiri godine u braku sa Filipom Živojinovićem, ali da li je taj brak toliko srećan koliko se čini?!

Priča o Aleksandri Prijović započeta je još zimus kada je viđena sa svojim menadžerom i svojim dobrim prijateljem koji živi u blizini Blaškom, te je ekipa emisije "Paparaco lov" odlučila da isprati kuda se njih dvoje kreću.

Izašli su zajedno ispred jednog tržnog centra i primećujemo da je sa njima i njen sin Aleksandar, kojeg iznosi Blaško iz kola, šetaju zajedno i odlaze u jednu polikliniku, kada su izlazili dečak je bio i dalje u rukama Blaška gde ga je predao majci a on otišao po automobil.

Krenuli su negde, Blaško je izašao do prodavnice i izašao sa više kesa u rukama, krenuli su dalje i stigli do Prijovićkine kuće odakle su i krenuli, a gde je u tom momentu bio Filip nismo znali.

Sledećeg dana je Aleksandra otišla do Novog Beograda, a u povratku je vešto prelazila iz trake u traku i brzo stigla do centra. Otišla je do jednog butika gde je preuzela garderobu i krenula nazad do svog auta.

Zatim je krenula dalje i usput napravila saobraćajni prekršaj i skrenula polukružno gde to nije dozvoljeno!

Došla je do vrtića, preuzela sina i uputila se ka svojoj kući gde je dečaka preuzela jedna žena, izgleda Aleksandrina baka, ni ovog puta nismo videli Filipa.

Sledećeg dana se vozila sama, nakon nekoliko lokacija odvezla se do jedne lokacije na Novom Beogradu i odlazi pešice do jedne zgrade gde je ostala satima,ni ovoga dana Filipa nismo videli.

Narednog dana smo je ugledali tek uveče kada je izašla iz kuće, videla se sa Blaškom i krenuli su do jedne prodavnice pića. Kada su obavili kupovinu, on je opet seo za volan a ona na suvozačevo mesto.

Odlaze do Svetlane Ražnatović, Blaško je u jednom momentu izašao napravio krug i vratio se po nju. Usput ih je zaustavila policija, a Filipa nema nigde.

Napokon sledećeg dana ugledasmo i Filipa Živojinovića sa svojom suprugom, on je dovozi negde i ona izlazi, zadržala se dugo, Filip je nije sačekao, izgleda nije imao strpljenha pa je kući otišla taksijem.

Dan šesti i Aleksandra izlazi u podne, došla je do svog auta i odlazi ponovo do Novog Beograda i opet je ostala 4 sata, na kraju je izašla i na semaforu mirisala svoju kosu!

Zatim je otišla do Bežanijske kose i tamo preuzela nešto sa hemijskog, ušla je u automobil i otišla do dela gde živi Blaško i ostala kod njega sat vremena.

Detaljnije u nastavku.

Autor: Pink.rs