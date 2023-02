BIOGRAFIJA MANGUPA S BEOGRADSKOG ASFALTA! Aca Bulić studirao u Londonu, a evo kako je upao u KANDŽE KRIMINALA! (FOTO)

Aca Bulić, široj javnosti je poznat kao prva ljubav aktuelne učesnice "Zadruge", a o njegovom privatnom životu i prošlosti se malo zna.

Važi za jednog od opasnih mangupa devedesetih godina sa beogradsog asfalta, a zapravo je njegova biografija nešto bogatija. Aca je sin poznatog člana kriminalnog miljea Jusufa Bulića Juse, koji je u tom svetu bio još od sedamdesete godine. Svoju karijeru je započeo kao jako mlad, kada je otišao u Italiju sa Ljubomirom Magašem (Ljuba Zemunac) i Radetom Ćaldovićem Ćaldom, a tom prilikom su upoznali i mnoge beogradske prestupnike a jedan od najpoznatijih je i Željko Ražnatović Arkan.

Zbog falcifikovanja vozačke dozvole Jusa je prvi put imao sukob sa evropskom policijom, da bi kasnije za njim zbog ostalih prestupa bila raspisana i poternica. Bio je optužen za razne pljačke, ali i osumnjičen kao umešan u ubistva, zbog kojih je bio dugo u bekstu. U Jugoslaviju se vratio kada je ubijen njegov prijatelj, gore pomenuti Magaš, a baš tada je uplovio u svet ugostiteljstva kada je držao više kafana i kockarnica.

Domaćoj javnosti postao je poznatiji kada je otkupio FK Železnik, sa kojim je ostigao vrtoglave uspehe i doveo ih do takmičenja sa Crvenom Zvezdom i Partizanom.Ubijen je 1988. godine, a njegov sin, upravo Aca Bulić, nastavio je sličnim poslovima u sportu ali i ugostiteljstvu. Mnogi ne znaju ali njegovo pravo ime Dragan Aca Bulić, iako je u domaćoj javnosti najčešće predstavljen samo kao "Aca".

Od ishitrene mladalačke želje da u Hrvatskoj i Bosni brani srpstvo, ostao je na ratištu tri godine, dok je njegov otac bio jedan od finansijera oružja za vojnike Željka Ražnatovića Arkana.Nakon što se vratio, otišao je u London kako bi studirao, a vratio se kako bi sahranio oca.Nakon njegove smrti poslove je nasledio upravo on, a na Kurir televiziji je otkrio detalje sveta sa kojim se susreo.

- Odrastanje je bilo kao na filmu, a delilo se na dve faze. Prva je bila kada je otac bio po zatvorima, tada sam bio mali, a roditelji razvedeni. Živeo sam sa bakom, dekom i majkom, a oca sam viđao povremeno kada izađe iz zatvora. Imao sam dvostruki život, išao sam u školu, a s druge strane me otac vodio po tim kockarnicama u inostranstvu, pa sam mogao da vidim srž jugoslovenskog kriminala. Ne bih ih ja nazivao kriminalcima, već mangupima, jer u to vreme nije to bilo toliko organizovano kao danas. Postojali su kodeksi i poštovanje, jednostavno je drugačije vreme bilo - govorio je Bulić za Kurir.

Kako nije nikada krio veo kriminala u kojem je bio, na Kurir televiziji je priznao kako se nosio sa svim što ga je sačekalo nakon smrti oca.

- Nisam mislio da ću, posle očeve smrti, doživeti 23. godinu. Ono što je on meni ostavio, gledam da tako nešto nikad ne ostavim svom detetu, odnosno takve vrste problema. Naša ljubav je bili neizmerna i upravo me ona navela da nastavim sa fudbalom i da njegovo ime ne ostane uprljano, da nekom duguje pare itd. Moja majka i ja smo sami pričali na tu temu, znali smo šta nas očekuje, ali smo bili spremni da nastavimo ono što je otac započeo sa njegovom najvećom ljubavi, odnosno fudbalom. Sve ono što se priča o kockarnicama, kladionicama je pola istina, a pola ne. Istina je da je živeo kockarskim životom, ljudi misle da su oni imućni, a zapravo su sirotinja, tek nakon nekih imena poput (Vanje) Bokana i Caneta (Subotića) je krenula druga faza očevog života kada je došao novac - rekao je Bulić.

U vreme vlasništva čuvenog od čuvenih lokala u centru grada, Bulić je hapšen zbog sumnje da je bio umešan u bacanje bombe kašikare, a nešto kasnije su ga često povezivali sa sličnim kriminalnim radnjama kako su pisali domaći mediji.Oduvek je važio za džentlmena, mangupa u najboljem smislu te reči, koga su žene volele i otimale se za gram njegove pažnje. Bio je omiljen u društvu kao galantan, nasmejan, prijemčiv za druženje i dobar provod.Iako su mnoge žene uzdisale za njim, njegovo srce, u onom ranom detinjstvu ukrala je Ana Ćurčić, koju je kako kaže, upoznao kada je imao oko deset godina, a pre same ljubavi bilo je to jedno veliko prijateljstvo. Emocije su bile jače od svega, te je kruna njihove ljubavi bila ćerka Aleksandra koju je Ana rodila u osmom mesecu. Nakon porođaja došlo je do teških komplikacija, kako je Bulić govorio, Ćurčićeva je izgubila pet litara krvi i bila u životnoj opasnosti, a ćerka je kako su doktori tvrdili preminula. Aca je u više navrata govorio da je ubeđen da je njihova ćerka živa, te i da je pokušao da pronađe način da to istraži, ali iz privatnih razloga nije otišao predaleko.

Buliću i Ani, nakon toliko godina, ostala je rana i ogromna žal za ćerkom koju nisu uspeli ni da sahrane. Svako je nešto kasnije krenuo svojim putem, te su ušli u bračne odnose sa drugim partnerima iz kojih svako ima svoju decu. Nakon razvoda braka, Ćurčićeva je stupila u vezu sa Zvezdanom Slavnićem a sa Acom je oduvek negovala prijateljski odnos.

Iako su važili za prijatelje, Aca Bulić nije bio upućen u navodna monstuozna psiho-fizička maltretiranja koja je Ana preživljavala od strane Slavnića, te je u Zadruzi čuo stravične detalje iz njihovog zajedničkog života, kada je odlučio da se uključi u javnost i zaštiti na način na koji smatra da treba. Više puta je naveo da ga popularnost u tom smislu ne zanima, te je u javnosti samo zato što je čuo vapaj za pomoć od strane žene za koju ga vežu najlepše uspomene.Bulić je prilikom gostovanja na Kuriri televiziji, istakao koliko voli i poštuje Anu, te da bi voleo da je vidi i pruži joj podršku u svemu. Govorio je da je on za nju večno tu i da bi za nju život dao ukoliko je to potrebno. Jedno se pitanje postavlja danima, od kad je počeo medijski vulkan oko navodnog jezivog zlostavljanja, a to je zašto se Ana nikada Buliću nikada nije obratila za pomoć. Sve detalje i epilog ljubavnog trougla iz Zadruge, ali i Acine pomoći, pokazaće vreme.Bulić je danas, porodičan čovek, ponosan otac, a od nedavno i deda. Vlasnik je kluba "Radnički" kome je posvetio svu moguću pažnju u profesionalnom smislu.

Autor: Pink.rs