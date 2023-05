'U KREVETU MORA ON DA BUDE PRVI' Sanja Marinković progovorila o muškarcima, priznala da li ima dečka

Voditeljka Sanja Marinković uspešna je na brojnim poljima, a ne krije da želi zbog toga što jednu od najvećih želja nije ostvarila - brak za ceo život.

Sanja se pre izvesnog vremena razvela od svog emotivnog partnera sa kojim ima sina Strahinju, a ne krije da žali što nije u braku koji traje.

Trenutno ne bih ništa u svom životu menjala osim što bih se malo odmorila. Kad bi imao neko da me malo odmeni to bi bio dobro. Jedna od mojih najvećih želja je brak za ceo život! Kada sam se venčavala ja sam zaista želela da to bude brak za ceo život. Nažalost to nije od jedna od stvari koju sam uspela da ostvarim, ali ima mnogo drugih zbog kojih se osećam lepo. Tako da nikad nije kasno, možda se to i desi - rekla je Marinković i dodala:

- Dobro ne mora to da bude baš brak, ali svakako neko emotivno partnerstvo. Svako od nas je gladan ljubavi.

Sanje je istakla da trenutno ne postoji niko poseban u njenom životu.

- Ne! Svakoj ženi postoji neki muškarac zbog kojeg brže diše. U ovom trenutku baš i nema nekoga, ali naravno da je bilo onih zbog kojih bi mi srce zaigralo, ali oni su meni samo u nekim trenucima činili život lepšim. Naravno da je lepo da imaš nekoga sa kim možeš da odeš na večeru i da razmeniš neka iskustva. Ali neko ko bi bio važan da dobije neko mesto u ovoj našoj priči, nažalost nema - rekla je voditeljka, pa dodala:

- Ne znam u čemu je problem. Neki kažu da sam suviše zahtevna. Kad mi kažu "uspešna žena, pa nije sa njom lako" ja dobijam ospice! Ja baš mislim da to nema nikakve veze. Mislim da je ono što je najvažnije da neko mora da ti bude tu negde u saznajnom smislu, mora da ti bude tu negde kada je reč o ambicijama i o nekim željama. U krevetu treba on da bude prvi. To je bar moje mišljenje, a u svemu ostalom treba da smo jednaki, da bi se on osećao dobro.

