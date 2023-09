POKAZALA REZULTATE OPERACIJE! Ovako izgleda zadnjica Maje Marinković od 420 kubika i 4.000 evra (FOTO)

Bivša učesnica "Zadruge" Maja Marinković rešila je da se pohvali rezultatima poslednje estetske operacije kojoj se podvrgla prošle nedelje!

Naime, ona je poželela veću zadnjicu, te je u istu kod plastičara ugradila 420 kubika, a kako je posle intervencije priznala pripadnicima sedme sile, narednih mesec dana moraće da odmara i uglavnom leži na stomaku. Međutim, Maja je bila nestrpljiva, te je samo nekoliko dana posle operacije obukla uske farmerke i ponosno se pohvalila rezultatima.

Maju je, prema pisanju medija, ova operacija koštala oko 4.000 evra.

- Osećam se zaista dobro, s obzirom na to da je to tek sveže. Konačno se završilo sve što je trebalo da se završi, sad sam još po otokom, ležala sam 48 sati na stomaku. Sve će malo da splasne, sve je to super. Pridržavam se saveta lekara, nije bilo komplikacija. Moraću da mirujem dve nedelje, za mesec dana će biti sve kako treba, imam male bolove. Stavila sam 420 kubika u zadnjicu - rekla je Maja kada je izlazila iz bolnice.

Autor: D.T.