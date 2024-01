'POSLE RIBNIKARA DALA JE OTKAZ U FIRMI' Potresna ispovest Borisa Režaka: Još jedna plata bi dobro došla, ali...

Nakon 3. maja prošle godine, koji je Srbiju zavio u crno, Borisova lepša polovina je posle 20 godina napustila firmu.

Na sebe i bližnje možete računati i uticati i menjanjem svog mikrokosmosa nabolje bar delimično možete promeniti i spoljni svet. Mali korak u svoja četiri zida napravio je i pevač Boris Režak, zajedno sa suprugom, kada je ona dala otkaz u jednoj firmi nakon tragedije u “Ribnikaru”.

- Moram da se vratim na loše stvari koje su nam se desile, vezane za našu decu, to me jako tišti. U mom privatnom životu je sve onako kako bi trebalo da bude, supruga, troje klinaca, rastu, razvijaju se, pričamo, razmišljamo o njima... Želim da im pomognem da budu dobri ljudi, da budu sposobni, a to vreme će vrlo brzo doći. Da mogu srećni da prolaze kroz život - rekao je Režak i dodao:

- Neke stvari oni bolje razumeju od nas. Supruga i ja smo jednu noć seli i doneli zajedničku odluku da ona da otkaz, posle 20 godina rada u jednoj firmi, da bi bila prisutna u kući, kao neko ko mora zajedno sa mnom, da radi na odrastanju klinaca. Na osnovu toga smo napravili smernice - iskren je Režak i dodaje:

- Još jedna plata bi dobro došla, ali mislim da od tog cilja koji želimo da postignemo, nema ništa preče. Tada su počeli da govore da razgovaramo sa decom, mi smo to uvek radili, ali nismo mogli da verujemo da neke stvari tako mogu da se urade. Njima je teško da prolaze kroz sve to. Svako malo ima nekih dojava, to nisu normalne stvari.

Pevač ih je nakon osnovne škole usmerio ka muzičkoj.

- Svo troje idu u muzičku školu, sviraju instrumente, stalno im puštam koncerte u kući, muzika je lekovita, od toga nema ništa lepše. Ne verujem da bi se upisali u muzičku školu, da im ja nisam rekao. Nije loše da imaju dosta obaveza, da bi imali manje kontakta sa društvenim glupostima, telefonima, koje ne možeš sto odsto da iskontrolišeš - rekao je Režak, te je otkrio u kojem smeru ide njihovo bavljenje muzikom.

- Kako su u školici neko vreme, vidim da vole... Kada sam kod kuće nedeljom, organizujem im koncert, sipam čašu vina, platim nešto mizerno, i oni pevaju i sviraju, to mi je jako lepo. Cure sviraju klavir, a najmlađi sin gitaru. Pokušavam na svoj način da im proširim vidike. Želim da ih uvučem u svet umetnosti, muzike, plesa i filma - istakao je pevač i priznao da li se supruga složila da deca krenu njegovim putem.

- Supruga je ispratila moje želje. U osnovnu školu moraju svi, u muzičku ne, tu mora da postoji rad i disciplina. Od njih ne očekujem da budu muzičari. Samo želim da im otvorim put i da osete koliko je to lepo. Da li će oni biti slikari, inženjeri, kuvari ili nešto četvrto, to nije bitno. Nisam ambiciozan, taman posla, ali za njihovu edukaciju, muzička školica je dobra stvar - objasnio je Režak, kojem je supruga bila najveća podrška kroz karijeru.

- Da nemam takvu suprugu kakvu imam, ne znam šta bih. Presrećan sam, prati moje korake i podržava me. Nisam neko ko je karijerista, moj otac je profesor muzike u penziji, nemam idola, ako imam idola, to mi je otac. Takvog me je supruga i upoznala. Imam potpunu podršku. Da ne pričam da ne znam uplatnicu da popunim za poštu - zaključio je kroz smeh.

Ne bih imao porodicu da sam hteo ludilo karijeru

Kako je spomenuo ambicije za decu, zanimalo nas je da li smatra da je sav svoj potencijal iskoristio tokom karijere.

- To je bilo vaganje u mom životu. Ne bih imao porodicu i sreću koje me ispunjavaju, da sam hteo ludilo od karijere. Da se bavim muzikom koliko moram u smislu javne scene, a da kod kuće imam sve što mi je potrebno. Teško je imati oba. Lepo se osećam, radim nove stvari i ljudi to prepoznaju - ističe i dodaje da ka popularnosti nije težio:

- Nisam to nikad hteo. Otac me je savetovao da idem u centar grada da me vide svi, a ja odem u neku kafanicu van grada, pijem kafu da me niko ne vidi. Ne volim da sam u centru pažnje, to mi ne prija.

