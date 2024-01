DEČAK UBICA ŽALI ŠTO NE MOŽE DA SE OBRATI IZ SUDNICE - Najviše je želeo da MAJKA PATI jer je njihov odnos bio TURBULENTAN?

Dečak-ubica, Kosta Kecmanović, 3. maja zavio je Srbiju u crno kada je u OŠ ''Vladislav Ribnikar'' izvršio masovno ubistvo i surovo usmrtio devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole. Nakon stravičnog krvavog pira, nezapamćenog zločina, smešten je u Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Protiv njegovih roditelja, Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović podignute su optužnice. Vladimir Kecmanović se sumnjiči da oružje koje je imao u posedu i za koje je imao dozvolu nije čuvao na adekvatan način, kao i da je sina vodio u streljanu i učio ga da koristi vazdušno oružje, dok je DNK Miljane Kecmanović pronađen na čauri koja je nađena ispred kabineta za istoriju, u kojoj je dečak-ubica izvršio masovno ubistvo.

Odnos Koste i Miljane Kecmanović je u najmanju ruku turbulentan. Kako je istraga pokazala mesecima unazad je planirao kako će izgledati masakr i želeo jednu stvar, da njegova majka Miljana Kecmanović pati.

Kako navode izvori Kostina patološka mržnja prema njegovoj majci raste iz dana u dan. Trenutno mu je žao što mu se ne sudi i što ga lično nisu doveli u sudnicu, kako bi po njegovom promišljenom planu najgore ocrnio Miljanu pred novinarima i roditeljima ubijene dece u Ribnikaru.

- Prema Kostinoj logici, najvažniji je on bude u centru pažnje i po svaku cenu želi da i dalje ostane u žiži javnosti. Sebe gleda na neki izvitoperen način kao "zvezdu" i da može sve bi učio kako bi se o njemu i dalje pisalo istim intenzitetom i govorilo, kao u danu nakon masakra. Kako on to vidi, da je na suđenju imao bi priliku da ponovo "zablista" i svojim jezivim svedočenjem ponizi majku - navodi izvor Republike iz Klinike.

Naime, on je u Centru za socijalni rad nakon zločina opisao detaljan plan koji je osmislio kako bi se osvetio majci.

- On je majku ubice iz dokumentarnog filma poistovećivao sa svojom, jer je smatrao "da ona nema saosećanja prema njegovim problemima". Zapravo, hteo je da pate majke njegovih ubijenih drugara, ali i njegova mama. Tu patnju, kao i krike uplašene i ranjene dece je video kao neku vrstu kompenzacije za svoju duševnu bol - naveli su tada iz CZSR.

"Svako je u njihovoj porodici dovodio svog partnera"

Iako su meseci prošli od masakra, masovni dečak-ubica i dalje pokazuje neopisivu mržnju prema svojoj majci.

Kako navodi sagovornik, on je zaista patološki mrzi.

- Sve što je mogao da učini kako bi uništio Miljanin život je uradio. Zapravo, on joj se osvetio na najbrutalniji način i to je dovoljan pokazatelj koliko on ne može da podnese svoju majku - kaže izvor.

Anđelko Aco Aćimović otac devojčice Angeline Aćimović koju je školski drug pogodio hicima u glavu i koja se 12 dana borila za život i podlegla povredama 15. maja, ispričao je otvoreno o devijantnosti porodice Kecmanović, naime svako od roditelja je imao svog emotivnog partnera sa strane.

- Svako je u njihovoj porodici dovodio svog partnera na očigled sina. To je doprinelo da taj mali bude povučen i da radi to što radi. Da bude pripremljen kao profesionalni vojnik, a naročito ta njegova psihološka priprema - istakao je Aćimović.