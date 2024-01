'NEMAM ŠTA DA MENJAM U ŽIVOTU' Darko Lazić otvorio dušu o braku s Katarinom, evo kako stvarno funkcionišu

Pevač Darko Lazić otkriva da je zadovoljan kako mu je počela 2024. godina i da od sada gleda samo u budućnost kada je njegov život u pitanju.

- Zadovoljan sam kako mi je krenula 2024. godina. Neka ostane ovako i ja ću biti prezadovoljan. Nikad se ne osvrćem na ono što je bilo. Moglo se mnogo toga promeniti, sve što je ružno zaboravljam i gledam samo prema budućnosti - priča Lazić.

Kako ističe, sadašnja supruga Katarina nije mogla da ga promeni, a da on to nije želeo.

- Ne može mene niko da promeni, ako ja to ne želim. Kaća jeste uticala, u smislu da mi prija i da sam srećan sa njom. Nemam šta da menjam u životu, samo neću ponavljati greške koje su bile loše po mene - napominje Darko koji je shvatio da sve manje njegovih kolega pravi velike koncerte, a da su pevačice preuzele primat kada je šoubiznis u pitanju.

- Dosta manje muškaraca pravi koncerte. To je velika organizacija. Treba se i psihički i fizički spremiti. Napraviću ove godine koncert, najkasnije sledeće. Potrebno je imati dobre hitove, veliku organizaciju. Lenj sam, ali ću se potruditi da se to promeni. Bitno je kakve pesme nađeš i ko se najbolje uklapa u duete koje snimaš. Ponovio bih saradnju sa Rastom i Vojažem. Veliko poštovanje za njih. Znači mi kad me pohvale kolege, daju mi vetar u leđa i motivacija za pevanje i karijeru. Bilo je mnogo saveta od velikih zvezda, ali ne mogu da se setim - izjavljuje kroz osmeh Lazić.

- Teško je danas snimiti pesmu, a da postane hit. Lepo je što pojedini pevači snimaju kavere i stare pesme vraćaju ponovo u život. Nemam ništa protiv toga. Ne bih se ljutio da neko uzme i snimi moju pesmu. Nemam toliko stare numere, ali ako neko poželi da to uradi, dopustiću mu. Neću imati ništa protiv toga - smatra pevač koji za kraj otkriva kako izdržava tempo i to što je skoro svaki drugi dan u drugoj državi na nastupu.

- Radio sam u Banjaluci, nakon toga Kopaonik... Spavao sam u automobilu. Polomljen sam sav. Milion puta mi bude haos u glavi, jedva sve uspevam i postižem. Snimam jednu novu pesmu, duet je u pitanju. Nakon toga bih trebao da idem za Ameriku, radiću mesec ili meseci po dana. Nakon toga bih konačno trebalo da odem na odmor jer nisam bio dve godine. Čekam i medeni mesec i odmor i sve što može. Dvadeset dana da isključim telefon i da me nema uopšte - zaključuje Darko Lazić.

Autor: pink.rs