Stanija iznela šokantne detalje o Aneli i njenoj porodici!

Stanija Dobrojević večerašnji je gost emisije ''Pitam za druga'' kod Dalile Dragojević na RED televiziji. Tom pilikom, Stanija je progovorila i o tome da li će Asmin zbog svega što se izdešavalo zatražiti starateljstvo nad ćerkom Norom.

- Ja mislim da će on pokušati da uzme malu. Ovo čemu se izlaže dete je strašno. Ranije sam bila na strani žena, ali sada kad vidim njega, ovo je strašno. Ova situacija je takva da je on davao mnogo novca da ona bude majka i gospođa da brine o detetu. On je i kad je ona otišla u rijaliti, rekao je da su majka i Sita bile normalne da bi išao tamo i nosio pare. Sada kad je isplivao i drugi muškarac i sve, on je rešio da uzme dete - rekla je Stanija i otkrila da li će prihvatiti Noru.

- Normalno je da prihvatite nečije dete kad je ljubav velika, to je normalno. Ja decu volim, jedva čekam da imam porodicu i svoju decu... - kaže Dobrojevićeva, a onda je iznela šok optužbe o Aneli i njenoj porodici.

- Ozbiljne mahaluše su u pitanju. Nije trepnula lažulja kad je prebacila na brata kad sam spomenula ime Alen. One su prevare veka. Mahaluša benda, najveća sprdnja. Meni fanovi šalju, narod ih raskrinkava, same se ukopale. Njena majka došla da se slika kod moje zgrade, svi su je pljuvali. Iz Šimanovaca otišla u Rumu da se slika ispred moje zgrade. Svako ko ima veze s njima treba da ide kod hodže da se čisti. Ako je Karamujić pobegao i rekao da je kuća puna toga, onda je sve jasno. Zajedno će da gore u tom paklu! - rekla je Stanija i dodala:

- Sita je bolesnica opsednuta sa mnom. Majka dolazi kao uhoda se slika ispred moje zgrade. One su psihičke bolesnice! Čime se one bave! Oni su nas ukanalili, oni su nas i oprali. Sami se se odali za Alena i za sve. Samo od sebe! Centrifugica!

Pogledajte detaljnije u nastavku:

