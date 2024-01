'Borila sam se kao vučica za nju, prošle smo sve...' Jovana Jeremić nikad emotivnija, dirljivim rečima se obratila ćerki Lei! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić iz braka sa bivšim suprugom Vojislavom Miloševićem dobila je ćerku Leu.

Jovana je sada na svom Instagramu podelila fotografiju sa naslednicom, a uz to i emotivnu poruku:

- Moja ljubav, moj život, moj uspeh i moj jedini ratni drug do sad. Prošle smo sve, a prošle smo i suze i smeh. Zajedno! Majka se borila kao lavica i vučica za nju! - napisala je voditeljka.

Inače, Jeremićeva je jednom prilikom napisala da će Lei sa svojim primerom pokazati kako treba da živi.

- Majka zbog tebe pomera planine. Prava ljubav je to. Ja samo tako volim. Ili volim ili ne volim. Nema između. Nema na pola. Nema tajno. Nema osrednje. Ne može. Sve ili ništa. Ništa je uvek bolje od polu sve! Zapamti, Lea! Uvek budi iskrena i svoja. Živi u skladu sa sobom. Nemoj da trpiš. Nemoj da živiš lažno. Zaj*bi porodice gde tata vara mamu, mama vara tatu, a za Instagram su srećna porodica. To su, Lea, hodajući mrtvaci. Duše im se ne ljube .U životu ćeš imati onoliko porodica koliko njih može da stane u tvoje srce. To je mera stvari i sreće. Majka je uvek tu i svojim primerom će ti pokazati da živiš jer život je jedan , ali da ga živiš iskreno i u punom intenzitetu -zdravo, postojano i temeljno! Tvoja majka Jovana, u susret 24.8, Leinom rođendanu. - napisala je Jovana tada.

Podsetimo, Jovanina ćerka imala je problem sa govorom o čemu je ona otvoreno pričala, a ova tema joj je bila veoma bolna, te je više puta zaplakala zbog toga.

- Tako je, kad sam se razvela, ona se po prvi put susrela s nekom poteškoćom. Roditelji ne treba da kriju, ako imaju problem s detetom, mislim na problem sa pričom, jer je moje dete išlo kod logopeda. Ne planiram da prestanem, sad želim da ide u školicu govora, možda postane i spiker jednog dana. Ima samo četiri godine, a zna sva slova, brojeve. Nije sramota pitati za pomoć. Nisu svi logopedi dobri, neki uzimaju lovu, a ne urade ništa. Ukoliko nakon mesec dana dete ne postigne uspeh, menjajte logopeda. Važno je samo da dete odmah vodite gde treba, ukoliko vidite da ne napreduje što se tiče govora - rekla je tada Jeremićeva.

