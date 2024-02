'JEDE ME IZNUTRA!' Đorđe David otkrio nove ŠOK detalje nakon jezive saobraćajne nesreće u kojoj je usmrtio ženu: I dalje nisam slobodan...

Roker Đorđe David pre nekoliko dana usmrtio je ženu u nesreći koja se dogodila na auto-putu u Severnoj Makedoniji.

Iako su mu tamošnji organi reda vratili dokumenta i dozvolili mu da se vrati u Srbiju, Đorđe je istakao da se i dalje ne oseća slobodno.Đorđe je istakao da će slobodu osetiti kada se završi ceo proces, ali i da se nada da će do toga doći u narednih šest meseci.

- To je nešto što je jednostavno u ovoj celoj proceduri uslovnost koja mora da se zadovolji. Kažu ljudi: "Dobio si dokumenta, slobodan si". Ne, ja se uopšte ne osećam tako. Ja ću u tom smislu osećati da sam slobodan kada se taj proces završi. Neće se završiti za mesec dana, odmah da kažem, daj Bože da se završi za pola godine. On će trajati, ali tek kada taj proces bude završen, gde će se meni na papiru zvanično dati rešenje, daj Bože da ja nisam imao nikakvu odgovornost koju treba da snosim u svemu tome, ja ću ako to tako bude – osećati da sam slobodan - ispričao je roker, pa dodao:

- Sve što se desilo, nije se desilo iz moje neodgovornosti. Oni su mi rekli tamo da je to nesrećan slučaj sa smrtnim ishodom u kojem sam ja bio učesnik. Kako god to zvučalo, da prevedemo na prost jezik, ja sam udario ženu koja je od tog udarca preminula. Postoji ta priča koja je prethodila svemu tome, ali to je nešto što mene tišti i zaista sam dao sve od sebe da bih to izbegao. Na žalost, nije bilo moguće - rekao je Đorđe David.

Podsetimo, prilikom nesreće Đorđe je zadobio povrede ruke, a na konferenciji za medije na kojoj je govorio o nesreći, pojavio se sa zavijenom levom šakom.

Autor: Pink.rs