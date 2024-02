Pevač narodne muzike Haris Džinović večeras nastupa na Jahorini, prvi put otkako su mediji objavili da se razvodi od supruge, modne dizajnerke Meline Džinović.

Za petama mu je bila i ekipa emisije "Premijera - Vikend specijal", pred čije kamere je stao prvi put otkako se pročulo za krah 22 godine duge ljubavi njega i Meline, a njegovu ispovest gledaoci Pinka moći će da vide već u nedelju. Pevač je nastup započeo pesmom "Ostariću, neću znati", a potom se obratio publici:

- Dobro veče, dobrodošli na najlepšu planinu na svetu! Jeste najlepša planina, obeležavamo 40 godina zimske Olimpijade. Vidim da je dobro raspoloženje, da jako lepo pevate

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Džinović je nizao hitove, a noćas su, u jeku aktuelnih dešavanja na privatnom planu pevača, dodatnu težinu dobili stihovi koje je pevao:

- Pusti me, pusti me, odlazim, kasno je, kasno za bolje dane... Sama kad ostaneš videćeš kako je, kako je bez mene - pevao je Džinović i razgalio masu, a da li je stihove posvetio Melini, zna samo on.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: pink.rs