PORODIČNA DRAMA POPULARNE PEVAČICE! Otac je napustio, otišao u Kinu i PREKINUO SVAKU KOMUNIKACIJU sa njom! Jedan trenutak NIKADA NEĆE ZABORAVITI!

Popularna pevačica je otkrila istinu o svađi sa ocem, usledio neočekivani obrt.

Popularna pevačica, Angelina Vujović, tinejdžerka koja je tada imala svega 15 godina, odlučila je da prekine svaki kontakt sa svojim ocem. Naime, ona je otvorila dušu i priznala kroz šta je prolazila tokom tinejdžerskih dana, a ovaj period definitivno ne može da izbriše iz sećanja.

Angelina je otkrila sve o razvodu roditeljka, kao i očevom odlasku iz Srbije, zbog kojeg je najviše propatila. Pevačica priznaje da je godinama nije komunicirala sa njim, ali kasnije su uspeli da izglade odnose.

Kako i sama govori, bila je posebno vezana za svog oca, te nije mogla da prihvati činjenicu da je on otišao čak u Kinu i da se nije pojavljivao nekoliko dana, što je za nju bio bolan udarac.

Angelina je, nakon dve godine, ipak odlučila da ga poseti i ode u Kinu, nakon čega su obnovili komunikaciju, ali ovaj period je zasigurno ostavio pečat na njen život:

- Moji su se razveli kad sam ja imala 15 godina, to je za svako dete teško, ali manje-više to, nego je tada moj tata morao da se preseli u Kinu, zbog posla, nije ga bilo par godina sigurno. I tada nismo razgovarali, to je bio težak period za oboje. Ja sam posle otišla u Kinu, nakon dve godine, tada smo krenuli da razgovaramo opet - priznala je pevačica u jednoj emisiji.

Pomirenje između Angeline i njenog oca predstavlja inspirativnu priču koja pokazuje da je moguće prevazići nesuglasice i obnoviti porodične veze. Ova priča takođe naglašava važnost komunikacije, razumevanja i praštanja u procesu izgradnje zdravih odnosa.

Autor: pink.rs