ŠOK! Posle 15 godina otkriven razlog PREKIDA PRIJATELJSTVA Cece i Mire Škorić! Nakon ovoga su samo zaćutale i više nisu želele da RAZGOVARAJU O TOME!

Šuška se da je novac napravio razdor između njih!

Rimejk dueta za pesmu "Ne računaj na mene", koju su nekada davno pevale Ceca Ražnatović i Mira Škorić, a sada je snimila Maja Berović sa Cecom, aktuelizovao je priču o svadi nekada najboljih drugarica koja traje čak 15 godina.

Ceca i Mira su bile nerazdvojne, spavale su u istom krevetu, a sada je konačno na videlo isplivao razlog njihove svađe. Kako prenosi Skandal, u pitanju su neraščišćeni finansijski računi.

Znam sigurno da je Ceca pozajmila Miri Škorić neke pare. Nisam siguran koliko je para u pitanju, ali je bila neka novčana suma, nekoliko hiljada evra. Istina je da se nisu dogovarale oko trenutka i datuma vraćanja pozajmice, ali prosto samo je došlo do prekida komunikacije i ni jedna ni druga nisu pozvale da vide o čemu se radi. Tada su zaćutale, a onda je vreme učinilo svoje. Ceca nikada nije htela da je zove da joj traži nazad pare, Mira se takođe nikada nije javljala, a onda je jaz između njih dve postajao sve dublji - priča izvor koji je upućen u celu situaciju.

Njih dve nisu razgovarale, ali su u medijima tek posle nekoliko godina počele da pričaju o tome i priznale su da se razišle. Nikada nisu želele da otkriju šta je to bilo što je puklo među njima: "Što se tiče našeg odnosa mogu samo da kažem da svaka veza ima svoj početak i kraj, i to uvek s razlogom" - rekla je Ceca.

Međutim, Mira Škorić se o prijateljstvu oglasila tek nakon što je sahranila svoju majku, a na pitanje da li je tačno da joj Ceca nije izjavila saučešće rekla je: - Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće, nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila. Naravno, nikome ne zameram. Svako ima svoje razloge, ali istina je da me nije pozvala. Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto prepolovite jabuku pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre - završila je Mira.

Ne bih iznosila razlog jer ne postoji, samo je došlo do prekida komunikacije. Nas dve ne mislimo isto, jednostavno nismo isto. Znamo da smo nekad bile kao jedno ali, ne treba plakati, sve je to život. Jasno mi je da je interesantno, međutim, ne treba praviti od komarca magarca. Ceca je veliki umetnik, zvezda, i tu nema pogovora. U prošlosti sam uvek imala lepo mišljenje o njoj - ispričala je Mira Škorić i dodala: - Nikada se neću pomiriti sa Cecom. Ne bih ni pričala o tome, bolje da ćutim. Želim joj svu sreću ovog sveta.

Mira Škorić se oglasila kada je urađen rimejk pesme pa je između ostalog i napisala: - Tebi više ne mogu da ćutim dok ti laješ, tebi ću reći mala nevaspitana, nedoprcana glupačo, s obzirom na to da tvoja raspala mentorka čitav svoj život podmeće druge za sopstvene ratove i ti si nasela - napisala je Mira između ostalog i žestoko udarila na Maju Berović i na Cecu i zapušila usta Berovićki.

Ceca je svojevremeno bila dosta sažetija pa je samo poručila Što se tiče našeg odnosa mogu samo da poručim da svaka veza ima početak i kraj. Podsećamo Ceca Ražnatović našla se poslednjih dana u centru skandala opet vezanih za pare. Naime nju su mnogi autori ali i naslednici autorskih prava pokojnih autora optužili da im duguje pare jer im navodno nije isplaćivala od zarade koju je ostvarivala na svom Jutjub kanalu, a za koju oni tvrde da je prilično velika. Pa se tako između ostalih oglasila Ljilja Jorgovanović, koja je rekla.

Na albumima Svetlane Ražnatović radila sam od 2000-2016. godine i koautor sam velikog broja njenih pesama. Nikad nisam potpisala ni jednu saglasnost niti ugovor da se te pesme postave na YouTube kanal Svetlane Ražnatović i objave na digitalnoj distribuciji Ceca music. Sva moja autorska dela objav- ljena su na tom kanalu i digitalnoj distribuciji bez moje dozvole, od čega nisam zaradila ni jedan jedini dinar, a ono što dobijam od SO- KOJ-a godišnje ne vredi ni prstojnu večeru. Uprkos tome smatram da sve može da se reši na civilizovan i pravedan način - izjavila je Ljiljana Jorgovanović koja je kao koautor ili autor potpisana ispod nekih od najvećih hitova Cece Ražnatović kao što su Lepi grome moj, Oproštajna večera, Dokaz, Ja ću prva, Crveno, Votka s utehom, Decenija Tačno je, Poziv, Šteta za mene, Igračka samoće, Andeo drugog reda, Cigani. Ovo su samo neke od pesama na kojima je Ljiljana bila koautor a negde i autor svih tekstova.

Cecu je za problem sa novcem optužila i Ksenija Ivanković, koja je nasledila autorska prava od oca Doce Ivankovića.

Već dve godine traju naši pokušaji da rešimo ovaj problem. Moja sestra po ocu Lidija i ja nismo ni znale da imamo pravo da dobijamo novac od pregleda na YouTube dok to nismo saznali od ljudi iz firme Connect Network. Cecu poznajem od svoje 11 godine tada ju je moj otac doveo kod nas u kuću. Gledao je kao svoje dete. Pomagao joj je u svemu na početku karijere, a nikad nije uzeo ni dinar za pesme koje je napisao. Za ovo što sada pričam postoje brojni svedoci. Od 93. godine Ceca nas više nije nijednom pozvala - priča ćerka pokojnog kompozitora i naglašava da u skorije vreme nije ni pokušala da stupi u kontakt sa njom.

To smo prepustili našim zastupnicima, ali kako su nam oni rekli sa Cecine strane i strane i njenog tima nailazimo na potpuno ignorisanje. Da se razumemo, ja ne sporim da je ona velika zvezda i da zaslužuje da zarađuje novac od pregleda pesama na YouTube. Ali baš zato što je velika zvezda, sramota je da ne isplati naš deo novca, koji nam pripada kao naslednicima Dobrivoja Ivankovića, da se na taj način bruka. U pitanju su hiljade evra. Zaista ne mogu da shvatim da se neko ko ima toliko novca tako ponaša. Ljudi iz Cecinog okruženja nisu odgovarali na sve ove priče koje su iznete u javnost.

Autor: Pink.rs