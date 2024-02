OVO SU POSLEDNJE REČI DUNJINOG OCA PRE SAMOUBISTVA: Optužili su je da je kriva za njegovu smrt, a sad otkriva BOLNU ISTINU...

Ekskluzivno, prvi put nakon deset godina medijske ilegale Dunja Ilić govorila je o svim detaljima u svom životu.

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati. Sve o turbulentnom životu Dunja otkriva za Kurir i staje na put svim nagađanjima.

Odnos sa ocem koji je bio milioner od samog početka njene karijere bio je fokus interesovanja javnosti, te se spekulisalo mnogo toga. Pevačica, koju poznajemo kao Dunju Ilić, a sada se predstavlja kao Ajla Begović, otkrila je istinu o odnosu sa roditeljima.

- Ja sam imala prilično nesrećno detinjstvo. To jeste negde istina kako sam i pričala. Ne zato što sam ja imala loše roditelje... Dosta se to izvodi iz konteksta da sam ja maltene negde rekla da me roditelji nisu voleli ili tako nešto. To je uopšte ni istina. Mene su roditelji jako voleli. Otac mi je, nažalost, više nije među živima - govorila je Ajla i dodala:

- Pa, kada sam bila mala, kažem, nismo mogli da budemo toliko bliski zbog tih njegovih poslovnih obaveza. Poslovno, on jeste imao tu nezdravu vezu, ja sam to spomenula. Ne krivim ni tu osobu koja je bila s njim u vezi, niti njega, prosto odnos je bio nezdrav. Kad se ta veza završila, kad sam ja već negde imala 18 godina, mi smo onako baš postali drugari. Bukvalno drugari. Bili smo jako bliski i tako je ostalo do njegove smrti. Tako smo funkcionisali. Ja sam bukvalno s mojim ocem pričala sve. Nismo imali nikakvih tajni, nisam imala nikakvu barijeru, to mi je otac, nije postojalo ništa što ću sakriti. Prosto imali smo vrlo otvoren jedan odnos. Mislim da je to bio zdrav odnos na kraju krajeva.

Ajla je otkrila i da li je njen otac zaista oduzeo sebi život zbog njenog lajva u kome je najavila da će presuditi sebi.

- Ne, nije izvršio samoubistvo zbog mog lajva ili mene. Generalno je tih 10 dana bila ogromna tenzija zato što su meni obećavani italijanski papiri, meni je bilo vrlo bitno da ostanem u Italiji. Obećavano mi je, to se stalno pomeralo. Ne znam zašto je moj otac krivio sebe zato što ja ne mogu da dobijem to što želim. Bila sam jako besna tih dana jer sam shvatila da od toga nema ništa i nešto sam mu vikala na telefon, na kraju i spustila slušalicu. Meni je nakon toga stigla poruka, poruka koju sam ja objavila na Instagramu sa sve njegovim brojem koji je imao ceo grad. "Ti si izvrsna, žao mi je što ne mogu da ti pružim više." Ne razumem zašto je sebe krivio, pružio mi je dovoljno i više nego dovoljno. Uplašila sam se i zapretila da ću svašta da uradim ako mu nešto padne napamet. Tada sam prvi put to veče nakon tri godine popila alkohol, uzela sam vinio i to preko blokatora što je napravilo novu psihotičnu epizodu. Neke stvari sa tog lajva jesu tačne, s tim što su vrlo preuveličane i izgovorene u tom psihotičnom stanju... Ali samoubistvo se desilo pre tog lajva, tako da apsolutno nemam nikakvu odgovornost za to.

Autor: Pink.rs