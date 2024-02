Influenserka Bojana Mutić iz Banjaluke podelila je sa svima da je njen stariji sin Nikolaj (12) preminuo, dok se mlađem sinu Maksimu bore za život.

Velika tragedija se dogodila pre mesec dana, ali je Bojana Matić sada smogla snage da o tome javno priča.

- Dragi prijatelji, pratioci, klijenti, saradnici, nisam smogla snage da vam se obratim ranije. Nemam je ni danas, ali je neophodno, iz razloga koje ću objasniti u nastavku. Desila nam se najveća tragedija. Naš stariji sin Nikolaj je preminuo 25. januara, a Maksim je i dalje u kritičnom stanju. Bol koju osećamo i agoniju koju prolazimo, nije moguće opisati, pa to neću ni učiniti, pišem vam jer je ovo jedini način da se obratim svima. Svima vama koji ste upoznati s tragedijom koja nam se dogodila, da vam se zahvalim na izrazima saučešća, iskazanoj ljubavi, podršci i brizi. Hvala, ali nama se ne može pomoći, a ja nisam u stanju da komuniciram, da se javljam na pozive, da razgovaram, primam posete. U ovakvim okolnostima, ja jedva preživljavam svaku sekundu, i ovo malo snage koju nemam, čuvam za brigu o Maksimu i trud da Milica ne ispašta zbog moje tuge i nemoći. Zbog toga se ne mogu javiti svakom pojedinačno. Ne zamerite. I svima vama koji do ovog trenutka niste znali šta se desilo, izvinjavam se što ranije nisam našla način da ovo učinim, da vas obavestim i zamolim vas za razumevanje i strpljenje, jer ja nisam u mogućnosti da izvršavam svoje obaveze, da odgovaram na poruke, mejlove, upite, zahteve… Do daljnjeg, ili nikada, ne znam. O tome, u ovom teškom momentu, nije moguće i nije prikladno govoriti. Oprostite i hvala vam - napisala je na društvenim mrežama blogerka.

Bojana je ranije govorila o teškoj porodičnoj borbi.

- Imala sam urednu trudnoću te 2012. godine kada mi je rođeno prvo dete. Prirodni porođaj je bio težak, a dete je provelo neko vreme u inkubatoru. Tada smo počeli da primećujemo neke čudne stvari, odstupanja u razvoju. Posle dve godine pakla i dijagnoza rečeno nam je da dete ima cerebralnu paralizu usled perinetalne asfiksije, tj. gušenja na porođaju. Dijagnoza je, ispostaviće se, bila pogrešna. Nakon godina maltretiranja deteta, pogrešili su dijagnozu. Prava dijagnoza tek će nam biti rečena - ispričala je Bojana pre više od četiri godine za "Blic".

Misleći da je stanje prvog deteta uzrokovano cerebralnom paralizom, iako u vrlo teškim okolnostima, suprug i ona su se odlučili na drugo dete.

- Nadali smo se da će nam to dati snage da se borimo sa nesrećom koja je zadesila našeg prvog sina. Ali, nakon rođenja drugog muškog deteta, 2015. godine, po pojavi prvih simptoma ispostavilo se da je posredi isto oboljenje, za koje smo, čekajući skoro godinu dana na rezultate iz genetske laboratorije iz Barselone, saznali da je jedno od najtežih genetskih obolenja, Paelizeus Merzbacher, i da ne postoji lek - izjavila je tada Bojana.

