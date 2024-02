U novom izdanju jutarnjeg programa na RED TV "Ne gledam ti ja to", voditelji Milica Kemez i Bora Santana ugostili su bivšu "Pinkovu zvezdu", pevača Miloša Mitea Stamenkovića.

Naime, Mite je otkrio da dolazi iz Vranja, te i da iako je običaj da eksplicitni sadržaj u javnost plasiraju muškraci, kako je Bora rekao, njegov eksplicitni sadržaj plasirala je njegova bivša devojka koju je, kako kaže, prevario.

- Moja bivša devojka, da. Eto, verovatno posle raskida i tako to. Ona se ne vidi na snimku. Pa jesam, prevario sam je - rekao je on, te je otkrio kako je nastao njegov nadimak Mite:

- Mite me zovu. Od malena je nadimak, komšinica me je tako nazvala i onda je tako i ostalo...Svirao sam u početku harmoniku, ali sam posle prestao i fokusirao sam se samo na pevanje - istakao je on.

Kako je učestvovao u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", Milica Kemez je ovom prilikom otkrila da je zajedno u takmičenju bio sa aktuelnom učesnicom "Elite", Mionom Jovanović, za koju kaže da mu se dopala.

- Rekao si da si bio sa Mionom u Pinkovim zvezdama. Kakva ti je ona bila, je l' ti se dopala - pitala je Milica.

- Miona je bila okej, fizički mi se dopala. Ne podržavam je u ovome, da je sa nekim slobodnim muškarcem, naravno, ali je sa Ša. Kao estradni umetnik mi je totalno okej, ali ovako ne. Da li bih bolje pazio na Mionu, to već ne znam, ne bih je prevario, pogotovo tamo pred kamerama - rekao je on, te je otkrio da bi voleo da snimi duet sa muzičkom zvezdom, Aleksandrom Prijović:

- Pre osam godina sam bio u "Pinkovim zvezdama". Bavio sam se muzikom i pre takmičenja...Nastupam, naravno. Radim, sada sam u Šapcu, Loznici i u Beogradu, radim privatna veselja...Nemam svoju pesmu, ali planiram da snimim. Snimao sam kavere, radio sam sa bendom tadašnjim neke kavere, 2021. godine. Menadžer polaže velike nade u mene. Voleo bih da snimim duet sa Aleksandrom Prijović - rekao je Mite.

- Kad planiraš pesmu? - pitala je Milica.

- Pa krajem godine, voleo bih da je uradi Bane Opačić - rekao je Miloš.

Milica je zatražila od Miloša da otpeva pesmu Miljani Kulić, a on je za tu priliku odabrao numeru Goge Sekulić "Seksi biznismen", koju Kulićeva neretko peva tokom trajanja rijalitija.

Kada su ga upitali kako komentariše Dragomira Despića Desingericu, istakao je da mu je on šoumen, ali da voli Relju Popovića i Stefana Đurića Rastu.

- Desingerica mi je šoumen, performer, pevanje neću da komentarišem, jer to nije pevanje. Volim Relju, Rastu - rekao je on.

Šta je još Mite imao da kaže, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

Autor: N. Ž.