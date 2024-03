'ČUO SAM DA KRIŠOM UBACUJEŠ NEŠTO U ŠOLJICU' Naša pevačica izašla na piće, a onda ju je gospodin potkačio: Nikad se posle toga nismo čuli!

Pevačica Izvorinka Milošević podelila je javno svoje iskustvo sa pozivima na kafu.

Naime, ona je otkrila kako ju je jedan gospodin pozvao na šoljicu kafe i da je usledio neočekivan obrt.

- Jedan gospodin je mene pozvao na kafu i ja sam izašla. Sedeli smo tako za stolom, a on je sve vreme nekako pokrivao tu šoljicu kafe…držao je blizu sebe i ja to primetim. Pitala sam ga „O čemu se radi, zašto sklanjaš tu kafu“? On mi je odgovorio: „Izvini, malo mi je neprijatno, ali ja sam čuo da ti krišom tako ubaciš nešto i ja se zavezujem“ – ispričala je Izvorinka, pa pojasnila:

- To znači da će on posati totalno anergičan i više ne može ništa, jer navodno žene iz Istočne Srbije imaju moć. On je tako krio tu kafu, ali mi je rekao: „Vi ste mene zadivili, jako ste prijatni i čućemo se“! Naravno, nikad se posle toga nismo čuli – rekla je kroz osmeh nedavno Izvorinka u "Magazin Inu".

Autor: Pink.rs