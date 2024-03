NIKAD NAPETIJI ŠOU! Gledajte ''Zvezde Granda'' na Pinku, Saša Popović van sebe: Za 20 godina na televiziji nisam to doživeo! (VIDEO)

Žestok sukob Marije Šerifović i Viki Miljković obeležiće novu epizodu „Zvezde Granda“, a reči koje su izgovorile jedna drugoj ostavile su sve u šoku. Nesvakidašnja situacija se dogodila i sa Draganom Kojićem Kebom, a nakon toga je morao da reaguje Saša Popović.

Jedan nastup izazvao je pravu polemiku u žiriju, a Marija nije mogla da prećuti na Violetine opaske, pa je u jednom momentu rekla sve ono što joj leži na duši.

-Ona ne treba da sedi ovde! Ona je gluva! Pa to je stvarno, to je nonsens. To ne može da kaže normalna osoba – rekla je Marija vidno besna.

U „Zvezdama Granda“ dogodila se nikad viđena scena na koju je Saša Popović morao burno da reaguje. Situacija koja se odiglara ostaće upamćena u televizijskom svetu još dugo. Naime, Keba je kinuo dok mu je mikrofon još uvek bio uključen, a ovo je nasmejalo sve do suza, dok je kreativni direktor „Granda“ ostao bez reči.

-Prvi put vidim širokopojasno kijanje. Je l’ si ti lud Kebo, da nam izbiješ zvučnike ovde? Ja sam prvi put sada za 20 godina video da je neko kinuo u otvoren mikrofon, majke mi – kazao je kroz smeh Sale.

Popović je potom pozvao u pomoć ostale u studiju kako bi emisija mogla biti nesmetano nastavljena, dok se sve vreme čudio Kebinom postupku.

-Ako ima neka čistačica da obriše pod ovde jer je dobacio na dva metra – dodao je Saša.

Smeh i odlična muzika, ali i nesuglasice članova žirija očekuju vas i večeras na TV Pink!

Autor: pink.rs