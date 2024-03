Rat porodice Kulić i Ivana Marinkovića već pet godina se ne stišava, već pak, poprima iz godine u godinu sve veće razmere. No, međutim, tokom protekle sezone "Zadruge", činilo se da su se strasti stišale i da su zakopali ratne sekire, ali dešavanja i svađe u "Eliti" dokazuju totalno suprotno.

Naime, čini se da je ovo zatišje pred pravu buru, a tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca" došlo je do svađe epskih razmera između Ivana Marinkovića i Miljane Kulić, roditelja petogodišnjeg Željka Kulića, te se tom prilikom pričalo o situacijama koje su dovele Miljanu do toga da Ivana ne upiše kao biološkog oca deteta, već da na tom prostoru stoji "NN".

Tom prilikom, na račun jedno drugog izneli su mnoštvo optužbi, a Marinković je sve vreme provocirao, ističući da je porodica Kulić imala već unapred osmišljen plan da napiše "NN", kako bi, kako kaže, njihova porodica imala naslednika, samim tim što će Željko nositi prezime "Kulić", a ne "Marinković".

S tim u vezi, stupili smo u konktakt sa Miljaninom mamom, bivšom zadrugarkom, Marijom Kulić, kojoj kada smo preneli šta je Ivan rekao, ostala je zgrožena, te je žestoko oplela po Marinkoviću.

Mi smo planirali da on bude "NN" jer smo znali da od njega nema ništa i neću da idem uopšte da on potpisuje prelazak deteta preko granice, da me uslovljava novcem ili Miljanu: "Daj mi 500 evra da ti potpišem saglasnost", tako da je napisan "NN" i zbog toga što nije podržao njenu trudnoću, da se dete rodi, za vreme njene trudnoće je pričao: "Dabogda ti se raspalo to što nosiš u stomaku", prema tome, kleo je nerođeno dete dok je bilo u stomaku i naravno da će da bude "NN" do kraja života! - rekla je Marija, a kada smo je upitali za navode da će se Ivan pozabaviti oduzimanjem deteta, tj. starateljstva nad Željkom, rekla je:

- Jede on go**a, kakvo dete će on da oduzme?! Prvo, ko će njemu dete da da?! A drugo, hvata na priču da ponovo kao neke poene sakupi u narodu samo da bi nervirao Miljanu. Niti je njemu stalo do deteta, niti će on dete da čuva, niti je pokazao volju za tim, samo mlati praznu slamu. Što kaže Miljana: "Psi laju, karavani prolaze", veži ti mačku o rep sve što kaže Ivan...Moja istina ide preko svih laži. Kome ja da dokazujem?! Ivanu?! Bože me sačuvaj, ni slučajno. Normalno da je privremeno starateljstvo kada je ona duže od mesec dana van kuće, to je zakonska obaveza! Nemam šta ja više da pričam o detetu, to nije rijaliti za Željka Kulića, nego je rijaliti tih učesnika koji su tamo. Naravno da nije hteo da pošalje, neće više nikada u životu ni da ga vidi, ni da primi poklon od njega. To je sve snimljeno i kada Željko bude porastao, pustiće mu se svi snimci koje je pričao za njega, da detetu bude jasno kakav je to monstrum i zašto nema kontakt sa njim - rekla je Kulićka.

'POMIRENJE DARIJANA I MILJANE MI JE KATASTROFA!' Takođe, upitali smo je kako gleda na iznenadno pomirenje između Miljane i Darijana Radomirovića, na šta je ona, takođe, ostala zgrožena: - Katastrofa! Ne, ne, nemam reči, ne znam šta da kažem. Ona sve gore i gore poteze pravi, umesto da ide na bolje, ona se sve više srozava. Neću više da se nerviram, čim prođe osmi mart, idem 10 dana mozak da odmorim da ne pogledam rijaliti. Ma nek radi šta hoće! Sad se miri, sutra je on pljuje, ma idi bre, beži bre! Tu se više ne zna ko pije, a ko plaća tamo, ni kome je šta na pameti ni ko šta planira - rekla je Marija, a kada smo joj rekli da se u narodu stiče utisak da je, kako kažu, za nju bolji Darijan nego diskvalifikovani Lazar Čolić Zola, dodala je:

Uvek mi je bilo bolje da je sama, bila bi u svakom rijalitiju pobednik, da je bila sama. Ne znam šta da ti kažem, u svakom slučaju je i to bolje, jer znam da njega sigurno ne voli i da neće biti posle rijaltiija sa njim (Darijan), a da će vreme da učini svoje i da će da izbriše iz sećanja ovog Zolu. Jedino to, najiskrenije! - rekla je ona.

Za sam kraj, osvrnula se na to što je Miljana sve vreme plakala od kako se pomirila sa Darijanom, ističući da niko Miljanu ne tera da se pomiri, kao i da joj je rekla da se neće mešati u njene ljubavne odnose.

- Pa nek plače, nek plače, ako nema šta da radi, nek plače. Niko je ne vuče za uši da se pomiri. Ne znam šta da ti kažem više, majke mi. Kao da je neko motkom juri, ona se sama rešava. Rekla sam joj da se ne mešam, niti je savetujem, samo sam rekla da ću da joj kažem šta priča o njoj. "Sama odluči, nisi glupa, sve vidiš", ona ništa ne vidi - zaključila je Marija za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić