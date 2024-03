Aktuelna učesnica "Elite", Žana Omnia, neretko ulazi u žestoke verbalne okršaje sa bračnim parom Marinković, te se tom prilikom, u emisiju "Pitam za druga" na RED TV u uživo uključenju na sve osvrnuo i njen rođeni brat, Miloš.

Kako je istakao u razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Buđić, Ivan i Jelena su željni pažnje, te i da su spremni, kako on kaže, da sve prodaju zarad malo iste.

- Ja njih gledam isto, što se tiče Ivana i Jelene, da ih ne nazivam sada kao u novinama, jer bih o njima mogao da pričam 24 sata...To su ljudi koji su željni pažnje, očigledno, željni pažnje, medija. Mislim da nisko udaraju i da njima ništa nije sveto. On vređa svoje dete, kakve izjave ima, ne mogu da verujem da jedan otac može da izjavi takve stvari. To su najgori ljudi koje sam ja upoznao u svom životu za 38 godina - rekao je Miloš, te se osvrnuo na Ivanovu, kako kaže, "gej aferu":

- Nema šta, to je da je frizer, pa taj neki njegov drugar, to je bila priča po kraju, to se znalo. Išli smo svi u istu osnovnu školu, ta priča je istinita, jer taj frizer, on je dao izjavu da je taj neki njegov prijatelj iz Švajcarske, odakle je već, da ga je Ivan ili on njega, oralno zadovoljavao. Ali, tu je frizer Šadi frizer koji je rekao da će ići na poligraf i da je spreman. Čuo sam kako Ivan priča: "Žana je platila...", ta priča je još od pre 20 godina da je imao te afere i da se to pričalo. Čovek je bio u nenormalnom stanju, alkoholisanom i ko zna na kojim još tabletama...Kada je krenuo po Žani da pljuje i iznosi bljuvotine koje sigurno nisu istinite. Ja ne znam da li su izašli oni, svi zajedno, grupno, njegov kum ili je njegom kum izlazio sa Žaninom sestrom. Kada je on to sve izneo, ona nije htela više da ćuti i moje mišljenje je da je to rekla samo zbog toga. Ona ima možda još neke tajne koje ne bi da iznosi - dodao je on.

Nenad Macanović Bebica izneo je da je Žana bila u vidno alkoholisanom stanju kada su tokom leta bili zajedno na vikendici, te se njen brat osvrnuo i na ove navode, ističući da je Bebica lubeničar iz Koteža.

- Bebica, lubeničar, meni je on smešan lik totalno. On može da prodaje lubenice po Kotežu. On, paćenik, Teodora ga vucara kao smeće. A ovo što se tiče vikendice, to je izmišljena priča. On će morati da odgovara za to, moraće da ide na sud za to, jer će ga ti ljudi tužiti, to je moje mišljenje - rekao je Miloš, te je dodao:

- Ja razumem da je to zatvoren prostor i da to sve utiče, ali da dođu do te mere - okej i vređanje i psovanje, ali da ti spominješ dete koje ima 15 godina, to je za mene katastrofa i nije normalno. Dokle je došlo da on preti detetu od 15 godina?! Ima dosta prijatelja koji poznaju njih, mogli bi da kažu što šta, ali pola njih ne žele da se mešaju tu. O Marinkovićima sve najgore, ne mogu očima da ih vidim, mislim da bi prodali sve živo zarad malo pažnje - rekao je on.

Kada je reč o sukobu Milene Kačavende i Žane, njen brat ističe da bi njih dve mogle čak i da se druže, kako kaže, u spoljnom svetu.

- O Mileni nemam šta da kažem loše. Milena je tako malo muškobanjasta. Mislim da ona i Žana u spoljnom svetu bi mogle da se druže i da imaju zajedničke prijatelje i da ovo što su se zakačili, mislim da nije bilo preterano strašno. Pogrešno se izrazila možda, nije želela da upotrebi tu reč, izletelo joj, ali o njoj nemam ništa loše - rekao je Miloš.

Voditeljka se osvrnula na sukobe Žane Omnie i Sanje Grujić, njene večerašćnje gošće u emisiji, te je tako Miloš prokomentarisao i ovu temu.

- Žana prošle sezone nije imala problem, to što je imala sa Markom i Sanjom, to sam ispratio. Marko joj je uputio par uvreda, ali to ne mogu da mu uzmem za zlo. A što se tiče Sanje, ispratio sam danas njenu izjavu, ona je stala na stranu Marinkovića. Nije kompetentna da komentariše jer je u svađi sa Žanom, logično je da je stala na Ivanovu stranu. Mislim da je pristrasna i vidim što je komentarisala Janjuša i Aneli, mislim suprotno, da Janjuš gaji više emocija prema Aneli - rekao je Miloš.

- Ja sam komentarisala objektivno, imaju neke stvari koje sam podržala kod Ivana, a neke koje mu nisu potrebne. Žanu ne mogu da podržim nikada, niti mogu bilo kada biti na njenoj strani, jer znam kako se ponašala u svađama sa mnom. Takođe sam i rekla da ja ne mogu da kažem da je istina da je Ivan bio sa njom ili da nije i da ne volim kada se mešaju stvari iz spoljnog sveta. Dajem mu pravo i volju da tumači kako on poželi - uzvratila je Sanja Žaninom bratu.

- Normalno je s njene strane, jer je u svađi sa njom. Ali, videli ste kakve je sve epitete dobijao, sve najgore. Neće se dobro provesti u životu ako nastavi tako da pljuje ljude i vređa. Što se mene tiče, nek vređa Žanu koliko god želi, ali će morati da ide na sud zato što je izjavio za Irinu to što je izjavio. To je to što se tiče Ivana Marinkovića i Buđoline. Bolje da ne kažem kako ih ja zovem, ne želim da palim vatru... - dodao je Miloš.

"Ivan je klošar iz Dalmatinske, uzimao je pare na kamatu" - Ovo je klošar iz Dalmatinske, koga znamo ne ja, nego svi moji prijatelji. Nikad se nije čulo o njemu dok se nije oženio sa Gocom. To je klošar koji nije imao za kafu, mislim, on i dan danas pozajmljuje pare. Ja znam da je Ivan uzimao na kamatu, uzimao je, znam da je ceo život pozajmljivao pare. Sedi i pije jednu kafu ceo dan u kladionici i igra tiket. Ja sam iz tog istog kraja, ja sam mlađi, on je starija generacija. On je po meni uvek bio klošar i uličar, mada ja njega nisam viđao posle toga što se oženio sa Gocom - istakao je Miloš.

- Kako ga ti vidiš kao oca - pitala je voditeljka.

- Ne mogu da komentarišem takve stvari, jer nisam otac. Ovo što sam čuo, to je katastrofa živa! Nije plaćao alimentaciju, to sam slušao, pa je posle platio - rekao je on, a šta je još izjavio, pogledajte u video-prilogu u nastavku ovog teksta:

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs