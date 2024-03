U ŠPANIJI PLAĆAJU ALIMENTACIJU ZA LJUBIMCE! Oglasile se i naše poznate ličnosti, evo šta kažu - Jedna pevačica bi NAPLATILA I DECI čuvanje ljubimaca!

Španski parlament je pre četiri godine usvojio Zakon o pravnoj regulaciji ljubimaca, koji se u ovoj zemlji prepoznaju kao živa bića, a ne predmeti i potpuno su integrisani u finansijske ranažmane porodične jedinice nakon razvoda.

Juče je Prvostepeni sud u španskom gradu Vigu usvojio prvu presudu, prema kojoj supružnik mora da plaća alimentaciju za kućnog ljubimca nakon razvoda. Prema presudi, pas kućni ljubimac ostao je na čuvanje ženi, dok će njen bivši suprug mesečno plaćati 40 evra, a pored toga će plaćati polovinu iznosa za vanredne i veterinarske troškove, preneli su strani mediji.

Stupili smo u kontakt sa nekoliko poznatih ličnosti, koje su nam otkrile šta misle o ovom zakonu, kao i da li bi podržale da se tako nešto uvede u našoj zemlji.

SUZANA MANČIĆ

- Kod nas ljudi još uvek pljuju po ulici, bacaju otpatke gde stignu, ne vode računa o kućnim ljubimcima, o vakcinama, o ishrani... Ni izmet ne pokupe za psom, za decu ne plaćaju alimentaciju, o čemu vi pričate? - prokomentarisala je voditeljka Suzana Mančić.

ANABELA ATIJAS

- Pa, iskreno, to mi je malo previše, s obzirom na to da kod nas mnogi vlasnici pasa, po mom mišljenju, treba da snose posledice zbog odbacivanja životinje, tj. izbacivanja na luciju, zbog zapostavljanja, a da ne pričamo o zlostavljanju... Mislim da na tome prvo treba poraditi, uvesti zakon koji će to da reguliše, pa onda razmišljati o alimentaciji. U Španiji sigurno ne možete tek tako da mučite životinju, a da ne odgovarate za to. Ljubimci i jesu živa bića, mi ih svesno uzimamo, samim tim smo odgovorni za njihove živote - ističe pevačica Anabela Atijas.

MAJA NIKOLIĆ

- Što se tiče pasa, meni je to suludo da se takve stvari rade. Obožavam životinje, ali ne razumem da to mora na takav način da se urade. Ja imam pse, pa nije to baš takav trošak. To sve ide u pravcu toga da nam ovaj svet ide u nekom pogrešnom smeru, ja te zakone iskreno ne razumem. Svoje sinove sam rađala sebi, svoje pse sam kupila za sebe. Bez alimentacije sam odgajala dva sina, u te zakone se ne razumem i nije mi normalno da se tako nešto dogovaraju. To je po mom mišljenju bolesno. Bolesna priča i ljudi koji su gubili vreme na donošenje takvog zakona, mislim da su ljudi koji se bave glupostima. Nebulozniju stvar nisam čula, valjda se zakoni donese za ozbiljne stvari. Mnogo volim pse, ali ovakve stvari su van pameti.

Prvi put da ne znam šta da kažem. Toliko gluposti. Umesto da ze bave zakonima vezanim za decu, za ugrožene, za decu bez roditelja, uh... Treba te zakone da napravimo, pa svi da usvojimo po jedno dete, bar da budemo hranitelji, oni se bave alimentacijama za kučiće. Bolesni zakoni, bolesna zemlja, sve to ide u pravcu svetskog poretka. Sve je za mene to jako bolesno - bila je šokirana Maja Nikolić.

GOCA BOŽINOVSKA

- Podržavam! I ja imam tri psa i znam koja je obaveza, a ujedno bih javno deci tražila alimentaciju za njihove pse, koji su prepušteni meni sa svim troškovima ha-ha-ha-ha-ha - grohotom se nasmejala Goca Božinovska.

ANA RADULOVIĆ

- Drago mi je što su Španci prepoznali ljubimce kao živa bića, ali i smatram da prvo treba naterati neke ljude da plaćaju alimentaciju za svoju decu, pa tek onda za ljubimce, pošto postoji mnogo takvih situacija, gde muškarci ne brinu o svojoj deci - rekla nama je voditeljka Ana Radulović.

