NAJPOZNATIJI SRPSKI PORNO GLUMAC POKAZAO ŽENU! Kaže da je DŽEKPOT, završila je psihologiju: ''Iz dobre je porodice, zna i da kuva''

Srbin Milan Ponjević ima prilično neobičnu, ali unosnu karijeru - on je glumac za odrasle, a trenutno važi za najpoznatijeg predstavnika ove profesije iz naše zemlje. Karijeru gradi u Americi, a prve ponude je, kako sam kaže, dobio odmah nakon što je otvorio profil na jednom sajtu za poslove u seks industriji.

Milan, čije je umetničko ime Lanmi Miami, rođen je i odrastao u Zrenjinu, a u Ameriku se otisnuo tokom studentskih dana. Ipak, on je svojevremeno u intervjuu za "Serbiatimes" otkrio da je oduvek želeo da se bavi pornografijom.

"Prvi "porno film" sam pogledao u petom razredu osnovne škole i tačno se sećam svog oduševljenja i divljenja prema tom filmskom žanru. Istog momenta sam se zaljubio u to i znao da želim time da se bavim "kad porastem". Od tog trenutka ništa drugo me nije tako privlačilo kao proizvodnja filmova za odrasle. Duboko u sebi sam znao da sam stvoren za taj posao i da ako se budem bavio nekim drugim poslovima da neću biti zaista srećan i ispunjen", izjavio je on za "Serbiatimes".

Inače, Milan je uspešan i na privatnom planu - on je našao svoju srodnu dušu u lepoj Meksikanki, a njegova supruga je po profesiji psiholog i nema nikakve veze sa pornografijom. Ova dama je, očito, širokih shvatanja jer od Srbina nikada nije tražila da promeni karijeru.

"Mi smo se upoznali u trenutku kada sam se već uveliko bavio mojim poslom tako da je od starta znala na čemu je", rekao je za "Serbiatimes".

Ponjević je nedavno na Instagramu podelio niz fotografija sa suprugom uz jednostavan natpis: "Malo sa ženicom u bioskop". Njihove slike izazvale su veliko interesovanje, a mnogi su poželeli da saznaju nešto više o lepoj crnki.

Milan je naknadno u komentarima otkrio da ona trenutno radi kancelarijski posao u jednoj firmi koja se bavi finansijskim tokovima novca. "Zna i da kuva, vredna je i uredna, pametna, obrazovana, dolazi iz dobre kuće i jako je dobra kao čovek i prijatelj. Džekpot", napisao je.

