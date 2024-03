'REKLI SU MI DA JE MUSTAFA NAPISAO DA JE ON SNIMAO SINA DOK ORGIJA, LUDILO MOZGA!' Anelina majka progovorila o izjavama Asminovog oca, otkrila da li postoji račun na koji Durdžić UPLAĆUJE NOVAC za Noru, pa se osvrnula i na to što ne viđa dete! (VIDEO)

Voditeljka Anastasija Buđić u emisiji "Pitam za druga" na RED TV ekskluzivno je ugostila majku Aneli Ahmić, Jasnu, koja je progovorila o svime što je porodica Durdžić plasirala u javnost u prethodnih par meseci.

Naime, ona se osvrnula na to što je Asminov otac, Mustafa, objavljivao na svom Fejsbuk nalogu.

- Pisala mi je gospođa sinoć koja prati na Fejsbuku Mustafu, on je napisao da je on snimao dok je njegov sin orgijao. Kakvo je to ludilo mozga?! - rekla je Anelina majka.

- Kako reagujete na izjave Asminove porodice, jedna koja je izazvala burne reakcije, kada je rekao: "Jedno unuče, manje, više" - pitala je voditeljka.

- To je užasna izjava, ali me ni sekunde nije šokirala, jer su to takvi ljudi...Nikada mu ni oca ni majku nisam upoznala, samo sam jedanput upoznala sestru na pet minuta i brata. Naletela sam na njegovu izjavu: "Ja mojoj bivšoj nevesti opraštam...", to su gluposti, danas jedno, sutra drugo. Pričaju bolesne budalaštine - rekla je ona.

- Da li neko Asminu preti - pitala je voditeljka.

- Od moje porodice niko, moj sin se ne petlja. Trošio je delove novca za raznorazne stvari, kao i sada, mora da pokaže da ima nešto novca, tuđeg novca. Kada bi sama bila kod kuće, ona mi je pričala: "On ne sme sam na pumpu da ode, pokupimo malu i svi idemo", ni smeće ne sme sam da baci. Nije mi padalo na pamet da nešto može da bude ovako. Imala sam osećaj da je on nekako uz nju. U nekoliko navrata sam joj rekla da se vrati kući, spakuje stvari i dođe, zbog nekih svađa, vređanja, pa je to i uradila, došla mi je trudna - rekla je Jasna.

- Da li je Asmin otvorio neki račun, kako kaže medijima, na koji uplaćuje novac za Noru - pitala je voditeljka.

- To je čista laž. Šta ćeš ti da uplaćuješ novac detetu kada poraste?! Ti treba da se brineš o tom detetu. Kao Američki sistem...Ne postoji taj račun. On će da ištampa sve to, ima te programe, pa će to da pokaže - rekla je ona.

- Rekli ste mi kada smo pričali da je on u medijima izbacio da je on vlasnik građevine, a da je radnik - pitala je voditeljka.

- Ima građevinske firme, čak su se neke vodile i na Aneli, govorila sam joj da skine to, da će odgovarati...Čini mi se da je skinuto. Jeste, on ima firme, najlakše je da otvorim građevinsku firmu. On je dosta zgrada radio, imao je i radnike, on je imao i pre Aneli da živi solidno, lai je i pre Aneli muljao i petljao. Rekao je da je i on radio i pomagao - rekla je Jasna.

- Kako neko ko je napravio to dete, živeo sa detetom, stegne srce i nema želju i potrebu da vidi dete - pitala je voditeljka.

- To je poremećaj u glavi. Sada je smanjila da priča o tati, stalno priča o mami. Mi igramo predstave, pevamo, svašta radimo da joj život ulepšamo. Ona zamišlja da su mama i tata zajedno, pa kada dođu, da idu na bazen - rekla je Jasna.

- Kako Vam se Janjuš dopada - pitala je Anastasija.

- Nije loš čovek, ima svoje mane, puno znači Aneli. Verujem da se vole i da su se zaljubili, tužan je, nesrećan je. Svađaju se, malo je nagao, ne zna da drži u sebi, sve kaže, ali nije loš čovek...Svi ga grde, pa ko je danas divan i krasan?! Uvek će biti onako kako moja deca odrede, svoj život sebi kroje i biraju partnere. Ona će uraditi ono što ona misli da treba, ja bih za moju ćerku izabrala najmirnijeg i najpoštenijeg muškarca, ali...On je tamo čuva, štiti je, voli ga, kako on kaže voli nju, iako padaju jako ružne i teške reči - rekla je Jasna.

