Pevačica Edita Aradinović gostujući u jednoj emisiji, progovorila je o svojoj životnoj priči.

Naime, Edita je rođena u Beogradu, gde se i školovala, a njen kraj je Karaburma, u kom je odrasla, a gde su i neki od njenih kolega, takođe, odrasli.

- Tu je i Saša Matić odrastao i tako stara dobra ekipa. I sretala sam ih često, uglavnom kod pekare neke ili tako nešto – kaže Edita i priznaje da je bila veliki fan i Saše i Dejana Matića.

Edita kaže da voli taj kraj i za njega kaže “geto”.

- Volim da kažem da sam bila uličarka, ali ne znam ovde baš, ne mogu sve da kažem - ističe Edita koja je dosta vremena provodila sa društvom na ulici.

- Tada je nekako bilo druženje na ulici. Moja mama je radila dva posla, jer su se moji razveli kad sam imala 12 godina. Inače sam odrasla sa sestrom i bratom, i onda su se moji razveli, sestra je krenula uveliko da nastupa i da radi. Moja sestra je pevačica, Indi, za ljude koji ne znaju, ali mislim da to znaju svi. Ona je krenula onako jednim teškim putem u to vreme za nju, jer nije to tada bilo kao sada toliko dostupno ni televizije, ni kako da dođeš do neke producentske kuće... Ona je krenula naporno da radi, moj brat je preminuo, a ja sam ostala sa mamom. I mama je tada, pošto je ona odgajala ceo život našeg brata, jer je bio bolestan, imao je Daunov sindrom, ona je bila žena domaćica. Mislim, najveća uloga je bila da bude majka i najteža uloga je da bude domaćica i da bude majka. I mi smo onako veoma konzervativno i tradicionalno vaspitavane kao žene, ali smo imali taj neki težak zadatak i izabrane smo da idemo tim nekim težim putem u smislu meni je žao, ja sam mislila da ću biti kao majka sa 20, da ću imati do sada, već sa 30 troje dece, ja sam bila ubeđena da će takav biti moj život, da ću biti domaćica, da ću biti u kući jer sam takav tip žene, generalno, i sestra moja takođe, međutim, kažem ti, izabrane smo da idemo nekim, pa ja bih to nazvala, težim putem - kaže iskreno Edita koja ističe da je zadovoljna i srećna i da joj je drago na nekim lekcijama koje su joj se dešavale i dešavaju joj se - rekla je ona.

Kada je bila mala kaže da joj je nekada bilo teško "što sad ja imam brata bolesnog, što sada moja sestra ne može više vremena sa mnom da provodi, što sad ja tatu ne viđam, što ne provodim sa njim vreme, što mama nema više vremena za mene...".

- I tako sam u nekom svom svetu, u svom dvorištancetu odrastala - kaže Edita koja je sa 17 godina već počela da radi.

- Rano sam počela da radim i da zarađujem silom prilike. Za mene je to bilo rano zato što je meni prekinuto detinjstvo, u tom smislu nasilno. Ja sam stvarno propustila taj period izlaženja. Kroz posao sam prošla dosta toga, ali nisam se družila tipa da sam išla sa drugaricama na more pa u tom smislu neke želje koje sam imala nisu mi bile ispunjene - ističe pevačica.

Za sebe kaže da je oduvek bila brza i hiperaktivna, da je mami govorila "nemoj da brineš, ja ću ovo, ja ću ono" ali sa razlogom.

- Ona se u jednom periodu života razbolela baš. Imala je rak i bilo je onako baš kritično. Bilo je pitanje hoće li moja mama preživeti. Ja sam inače jako bila vezana za nju. Baš onako specifično vezana za nju, do nedavno, do pre dve godine sam bila onako baš mamino dete. I stvarno mi je bilo tada kao, ako sad izgubim nju, ja nemam nikoga. Izgurale smo i taj period i onda sam ušla u "Ministarke".

A pre nego što se Edita i rodila njeni roditelji su već imali dvoje dece.

- Moja mama je rodila mog brata sa 16 godina, on je bio najstariji 1984. godište, ali sada kada pričam sa mamom iz ove perspektive, kada sam bila mala, ona mi je uvek to nekako ulepšavala i pričala mi, da, voleli smo i tako dalje, ali iz ove perspektive, sada, kada pričam s njom i kad sad gledam malo život na drugačiji način, moja mama je bukvalno bila dete. I dete je rodilo dete. I tada, mama je bila osuđivana od strane nekih ljudi da ona ne može da rađa normalnu decu i onda je mama, kao iz inata, rekla: "Sada ću da rodim najlepše dete" i rodila je moju sestru. I stvarno je rodila najlepše dete, ali opet i tada je bila mlada, imala je 18 godina, ali moja sestra je stvarno bila jako požrtvovana i odrekla se, pa mogu reći, celog svog detinjstva, ali, bukvalno celog zato što je, moj brat do same smrti bio dete sa posebnim potrebama. Nosio je pelene i baš je bio onako teži oblik. Ona mu je menjala i pelene i čuvala mene kada sam bila beba i kuvala i prala i pomagala mami najviše što je mogla - priča Edita prisećajući se svog detinjstva i priča kako je bilo nekada u njhovoj porodici.

Ali i pored svega kaže da je njihova kuća bila uvek topao dom i da su svi voleli kod njih da dolaze.

- Komšije su najviše volele da dolaze kod nas. Bilo je onako prelepo iako je bilo teško bilo je nekako prelepo tako da pamtim lepo svoje detinjstvo - kaže Edita, a onda se osvrće na tatu:

- Tata je tu bio... Nekako je čovek u nekom svom filmu, ne znam uopšte da ga opišem. Još uvek nisam neke stvari raskrstila. Ja ga volim. Otac mi je.

Razvod roditelja

Pevačica ističe da je najbolja odluka na svetu bila razvod njenih roditelja.

- Tog trenutka smo i sestra i ja prodisale zato što smo i Indira i ja bile... Pa bukvalno smo molile mamu, razvedi se i ulepšaj i sebi i nama život. I tako se i desilo, ona se razvela, oni su se razdvojili, ja sam ostala sa mamom da živim. Indira se već osamostalila, ona je već tad snimila prvi album, uskoro je imala "Bato bre" hitičinu, ona je tad radila punom parom, baš je bila onako najveća zvezda tada - kaže Edita koja ističe i da je sestra zaslužna za to što je ona imala lepo detinjstvo jer je Indi od mnogo čega nju sačuvala.

Indi je bila njen idol kada su bile male, jer je sedam godina starija, pa je kao i sve mlađe sestre molila da je vodi sa sobom u izlazak, a onda je kako sama priznaje "cinkarila kod mame".

Nikada nije bila ostavljena

Edita je otkrila i gde se prvi put poljubila, ali i to da je ona uvek bila ta koja je ostavljala te da nikada nije bila ostavljena.

- Nikad nisam bila ostavljena - kaže Edita, dok se Vesna Dedić ubacila:

- A znaš koju teoriju ja imam, kada žena nikada nije bila ostavljena, ja mislim da je to jedna doza kukavičluka, da odeš čim osetiš da nešto malo ne valja, bolje da ja odem nego da bude baš mnogo strašno i on mene ostavi, prevari.

- Slažem se sa tobom. Ja sam sad na toj nekoj raskrsnici gde obrađujem još informacije o sebi. Saznajem neke stvari koje nisam znala o sebi, a to je upravo između ostalog i to da od straha da ne budem ostavljena i povređena, ja uradim to prva i pobegnem. Ali dobro, srećom stvaro nisam imala nekih pretraumatičnih iskustava u tom smislu, nisam osakaćena emotivno, vrlo sam raspoložena za ljubav - kaže Edita.

Kada su školski dani u pitanju Edita je kaže volela mnogo da se druži ali školu nije baš mnogo volela, ali nije padala na popravne. Ipak, kada je poželela da se bavi pevanjem, njena mama nije bila za to upravo zbog sestre za koju je znala kroz šta je sve prošla, a između ostalog tu su bile i "zle žene".

- Ja nisam imala neprijatnih iskustava sa ženama u tom smislu, nikad nisam bila ni sa čijim mužem i dečkom, da ja znam, a sve sam imala duge veze, tako da znam gotovo sam sigurna znam da je tako i što se tih nekih stvari tiče, ne znam, stvarno sam drugačije vaspitavana i imam tu neku duhovnost u sebi, spiritualnost nekako osetim kada treba da se povučem, a kada treba da budem tu i pre može da me zezne žena, da, zapravo pre može da me zezne žena nego muškarac imam tu neku kao dobru analizu što se tiče nekih stvari, za neke stvari sam dibidus naivna, a za neke stvari sam onako vrlo oprezna, tako da malo me žena u životu razočaralo, to je uglavnom ako su i bile žene, to su neko više prijateljstva neka nego da su to neki kao upleteni partnerski odnosi i tako to - kaže Edita.

Edita na pitanje da li je svakom muškarcu sa kojim je bila rekla koliko ga voli kaže:

- Mislim da jesam, da jesam, jesam, ja sam uvek onako bila po tom pitanju otvorena. Nikada nisam bila ledena žena, pa tako smo vaspitane, takva nam je i mama i baš zato smo jako voljene uvek bile i nikad nismo imali problem da budemo voljene.

Karijera

Kada je reč o poslu Edita je prvo pevala na popularnim splavovima i privatnim proslavama, a onda joj je jednom prilikom prijatelj i kolega rekao: "Devojko, ti nisi za ovaj posao".

- U smislu za te tezge i tako to uzimanje bakšiša ja nikada to nisam umela. Ja volim da pevam i to je meni onako kao da ostavljam ja dušu nije to sporno, ja sam sad to sve naučila ja to suštinski sve znam, ponašanje i to, ali sam izabrala taj drugi put on kaže ti idi snimaj pesme bavi se ti drugačijom vrstom biznisa, ovo nije za tebe jer sećam se tada da sam doživljala traumu kada smo bile na nekoj privatnoj svirci i čovek je ovako preko nekog prijatelja pružio bakšiš i ja onako da uzmem on kao da mi iz ruke otme, kao ne da mi, pa onda opet, ja kao da uzmem, on opet kao uzme i onda kao opet, treći put, i onda da kolegi i onda kolega njemu, i ja se rasplačem na sred i odem, pobegnem i Miloš dolazi i kaže: "Jesi li ti normalna, to ti je posao", ja sam rekla neću više da šetam, jer tada, sećam se bili su ono bežični-žični mikrofoni i tako dalje ja sam rekla uzimam samo s kablom mikrofon i nema šetanja i to je to. I, onda me je Nemanja Stavanović predložio Aspirincima jer su oni tražili tada da naprave projekat kao ženski bend.

Pet godina je bila u Ministarkama, a onda je odlučila da izađe iz grupe.

- To je bio veoma uspešan projekat ali vrlo iscprljujući i naporan. Bila sam pet godina u grupi, ali sam pre veremena izašla. Sve se nekako dugo rastezalo, trajalo neki stvari koje su bile pod ugovorom nisu bile ispoštovane bilo je onako baš mnogo smo radile, znači to je bilo zaista preintenzivno, ja sada kad vidim kako sada kolege rade meni se zgrči telo, ja sam sad potpuno to promenila, makar nemala da jedem, a to se nikada neće desiti nikada neću raditi tako da ne mogu da stignem da živim čoveče bukvalno je to taj tempo - kaže Edita, a na pitanje zašto kolege tako rade, da li ih menadžeri teraju ili oni tako žele, odgovara:

- Pa individualno je, ali između ostalog ako ništa nisi imao i onda sad odjednom imaš, onda ti nekako rastu i apetiti brže i onda nekako, možda neko hoće da se obezbedi, možda neko ulaže u karijeru mnogo više, možda neko ima neke dugove, nikad ne znaš iz kojih potreba neko to radi. Jednostavno, mislim da je sve što je umereno i zdravo i eto zdravlje je najbitnije, onako mentalno zdravlje da to sve nekako ima... - kaže Edita, a Vesna je prekdia pitanjem kada je to shvatila, na šta odgovara:

- Sada u poslednjih par meseci. Tada sam onako usporila i onako u dogovoru sa manadžmentom rekla sam ja želim da radim mesta koje se meni rade, muziku kakvu ja želim da radim, ne želim da imam opterećenje više da ja nešto moram, da ja jurim da zadovoljavam non-stop, naravno želim da svi budu zadovoljni, ali prvo ja da bi drugi bili zadovoljni. Uvek će biti fanova za moju muziku ne smatram da je to kao sad nešto jer se vodi polemika oko toga da li ja treba da budem narodnjak ili zabavnjak, a ja sam tu negde vozim se na nekom talasu meni je super.

Ulazila je iz veze u vezu, a sada je sama

U razgovoru sa psihologom Dunjom Ilić dotakle su se teme partnera i toga da je uvek ona ostavljala, a onda je Edita između ostalog pomenula i da je ulazila iz veze u vezu.

- Ulazila sam iz veze u vezu. Imala sam stvarno uvek duge veze. Sada prvi put ne želim da ulazim u vezu i lepo mi je što sam sama i to je taj neki period kada sam osetila sebe, svoje biće, svoje potrebe. Vidim neke greške koje sam pravila, znam i zašto sam ih pravila. Za neke se kajem, za neki se ne kajem, ali opet je to toliko lično da kada bih želela sada i da objasnim, to ne bi mogla da se objasnim. Morala bih da ispričam mnogo toga, a nije vreme ni mesto - kaže Edita i ističe "uvek sam bila sa divnim i dobrim momcima, sa sjajnim ljudima".

Edita je na početku istakla da su ona i sestra molile mamu da se razvede, a na pitanje psihologa, jer deca posmatraju okruženje, porodicu, pa u odrasloj dobi izgrade ličnost da budu potpuno suprotna od svoje majke, jer ne želi da ima isti ishod kao što je imala majka, u čemu primećuje da je ipak slična majci možda u tim odnosima, kaže:

- Slična sam majci po tom nekom tradicionalnom pogledu onako nekako važno mi je da zadovoljim kako muškarčeva neka uverenja, da onako muškarac je muškarac, žena je žena, ok. Mislim sad ja ne znam da li se Vesna sa tim slaže, ja volim da gledam obožavam da gledam emisije kada se priča o muško-ženskim međuljudskim generalno odnosima i zato kažem što sam starija sve više uviđam da neke stvari nisu tako kako se čine. Tako sam do skoro razmišljala, ali od skora ne više. I sada se odvajam od svoje majke i od njenog nekog okvira potpuno, zato što je mama uvek bila u fazonu muškarac i da je ovolišni on je muškarac, on mora da se poštuje, muškarci varaju, žene ne varaju i to je kao po difoltu negde, otprilike onako kako ona razmišlja. Moraš da budeš kod kuće, ti moraš da sve poneseš, ti kao moraš nekad neke stvari da prećutiš ako vidiš, a naravno to u mom slučaju nije tako. Možda sam to radila tako što sam ostajala u nekom odnosu za koji znam da nije zdrav, ali to je jedina stvar najgore koju sam sebi napravila.

Nedavno je bacila buket od bivšeg, a na pitanje da li to znači da se nikad ne miri sa bivšim momcima odgovara:

- Mislim nije to bio jedan čin kojim se ja sad trenutno ponosim, ja ću iskreno to da kažem. Tada je bila Nova godina i malo se više popilo i onda je to bio neki moj revolt ali zapravo, zaista, kajem se. Podržale su me žene koje su prevarane verovatno i koje sada žele da zabodu nož u srca tih muškaraca, ali ja opraštam sve jer imaju i oni šta meni da oproste.

O veri

A upravo zbog jedne numere nametnulo se i pitanje da li je vernik.

- Jesam, vernik sam, nisam sad u tom smislu da sam opterećena, ali imam svoje molitve nešto svoje i to čuvam samo za sebe jer kada bih krenula o tome da pričam svako ima neko svoje mišljenje i smatraju da treba da budem baš onako u tom smislu, pošto smo mi muslimani, je l, a živim u Beogradi i ne možeš sve da ispratiš i sve da zadovoljiš, ali da, vernik sam. Moji su baš onako vernici. Moji ujaci klanjaju i tako paze i vrlo vode računa i ne jedu svinjetinu - kaže Edita koja na pitanje voditeljke da li i ona poštuje te verske postulate odgovara potvrdno.

O tome da li je nekada imala probleme kaže:

- Nisam, samo što ja imam neka još dodatna uverenja i neki pristup životu holistički, što bi rekli onako, neke me stvari zanimaju koje ne vezuju baš samu veru kao islam ili kao hrišćanstvo i tako dalje, a otvorena sam po tom pitanju.

Prijateljstva na estradi

Već 15 godina je na sceni, ispred judi, a najteže je kaže podnosila "negativnu energiju i poglede sujetnih i zlih žena".

- Negativnu energiju, poglede sujetnih žena, zlih žena, znači žene me frustriraju, ali zle žene, a znam da ih prepoznam na kilometar i onda me to ubija, znači to me bukvalno razbija. Ma ne ulazim u fajt ali ne bežim, jer to je samo nešto što je u mojoj glavi jer ona meni ne može ništa ako joj ja ne dozvolim. Ja ne mogu ništa s tim što njoj nešto smeta ili što ona nešto oseća ili... To sam shvatila, između ostalog, da mi je mnogo lepše da budem blizu svojih neprijatelja jer sam za neke ljude smatrala da su mi prijatelji, a onda, pogotovo što se estrade tiče, iskreno ću ti reći to, naravno da postoje iskrena prijateljstva i verujem, mnogo sam dobila pitanja u životu kao šta misliš da li postoje estradna prijateljstva, postoje i to nema kao estradno, neestradno postoje ako ti u sebi želiš da pristupiš tako i da jednostavno očuvaš i za to je potrebno i strpljenje i rad i da neke stvari razumeš i kompromis i tako dalje, nisu uvek prijatni odnosi ali kao i u partnerskom, tako i u prijateljskom odnos se gaji, a ja sam dosta razočarana u tom smislu što se estrade tiče, što se tiče prijatelja, a ne pričam o ženskim, pričam o muškim prijateljstvima jako razočarana i kao, okej, ako tako treba da se igra, igraćemo, nije problem naučila sam da igram - kaže Edita.

Edita iskreno govori i o tome kakve muškarce nikako ne želi u svom okruženju, tačnije koja joj to osobina kod njih smeta, a onda se osvrnula na to i kako sebe vidi u narednim godinama i da li je okruženje pritiska kada je stvaranje porodice u pitanju.

- Da, jako me pritiskaju, čak me pritiskaju da to kao učinim kako god jer kao tu si, ti si sposobna, ti radiš, ti ćeš to sve da podneseš. I ja se onda nekad i lomim, iskreno ću ti reći, lomim se da ja to tako kao, ali onda pomislim, ne samo na to, nego pomislim ja bih ipak želela da imam u tom smislu partnera i pomoć, nekoga ko će biti i roditelj - kaže Edita.

Trenutno je kaže zadovoljna svojim izgledom i postala je svesna da je, kako je navela voditeljka emisije, "lepa i zavodljiva i erotična i da je muškarci gledaju".

- U poslednjih godinu-dve dana recimo, ajde tako, ja sam dosta korekcija pravila sad sam ja to rekla kao da sam bože svašta radila, a radila sam nos, grudi i sad sam nekako zadovoljna. Da to nisam uradila verovatno nikad ne bih bila zadovoljna - kaže Edita.

Stalno je tužna

O tome da je prolazila kroz veoma težak period kada je imala veliki hit jer joj je mama baš tada bila bolesna te da je tada i smršala i da joj je proradila tiroidna žlezda Edita takođe priča u emisiji.

- To je bilo jako stresno, izgubila sam mnogo kilograma baš sam bila mršava i onako svako veče pod ćebe i molim Boga samo da nije ono najgore i znam svaki put kad dođem sa puta, svake nedelje zapravo, kad je vidim sve slabiju, nema kosu jedne nedelje pa sledeće nedelje... To je stvarno onako najgori period kada je bila na hemioterapiji, a onda kada sam posle toga pričala sa njom i kada sam je pitala šta je tebi bilo u glavi, kako si se ti izborila šta si ti mislila u najgori momentima, a ona kaže: "Samo mi je u glavi bilo, ja nisam završila sa svojim decom, ja još njih nisam izvela na pravi put, ja ne mogu da odem". Ona je stvarno tu još narednih godina mnogo uticala na mene da ja kupim stan recimo, jer ja sam dosta onako lake ruke, široke ruke ona kaže ti ćeš kao Džej da završiš, ti isto svima daješ, ništa ne znaš da sačuvaš, da uštediš, prekini da kupuješ prijateljstva, vodiš ljude, ideš tako, mislim što jesam stvarno do skoro radila, od skoro me čak ni te materijalne stvari ne zanimaju. Naravno da želim da budem i lepo obučena i tako dalje ali da sad to bude nešto, torbica od 5-6 hiljada bože sačuvaj, ne - kaže Edita koja je na pitanje koji je trenutak najveće tuge u životu bio kroz koji je prošla odgovara:

- Pa ja sam stalno tužna, to je nešto što nosim sa sobom i vrlo često ja umem da evociram tako uspomene da se tako osećam, bukvalno isto kao tog trenutka kada se to nešto desilo ali recimo, ajde kad je mama bila bolesna, to mi je bilo najgore osećanje, bolest, jer ne možeš da sprečiš, bolest sama kad ide ne možeš joj ništa.

