'Čujem se sa njim i Bogu se molim da se to desi!' Aco Pejović progovorio o razvodu Harisa i Meline! Evo zbog čega mu je žao!

Pevač Haris Džinović i njegova supruga Melina Džinović razveli su se nakon 22 godine zajedničkog života.

Harisov prijatelj i kolega Aco Pejović za medije, rekao je da mu je izuzetno žao zbog rastanka Harisa i Meline, te da se često čuje sa kolegom.

- Ne bih ulazio u tu priču, ja jako volim i njega i Melinu. Njih dvoje najbolje znaju šta je između njih, žao mi je i uvek sam tužan kad čujem da moji dragi prijatelji imaju takve situacije i doživljavaju takve stvari, ja se nadam i bogu se molim da će se to sve srediti, imaju porodicu, divnu decu i njih dvoje su divni ljudi i on i ona. Niti sam čačkao, niti sam ulazio, okrenem Harisa često, pitam kako si, jesi li dobro u smislu svirki, nevezano, nisam ga nikada zvao da ga pitam o razvodu, niti hoću, ako on oseti potrebu da priča, pričaće. Dajem punu podršku i njoj i njemu - rekao je Pejović u jednoj emisiji.

Podsetimo, Haris Džinović nedavno je za "Blic" progovorio o razvodu.

- Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvod. Ima stara izreka "Prevareni muž zadnji sazna", nije to neko izmislio bezveze. Nemojte ništa da me pitate o razvodu, pitajte Melinu, nisam ja nju ostavio nego ona mene, ona zna sve. Nisam spreman za novu ljubav, principijalno ne - rekao je Haris tada između ostalog.

Autor: Pink.rs