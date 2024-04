'DECI JE ŽAO ŠTO PORODICA NIJE NA OKUPU' Haris Džinović otkrio da li su Đina i Kan LJUTI NA MAJKU nakon svega!

Haris Džinović, folk pevač, rešio je da otvori dušu o razvodu od Meline Džinović, modne dizajnerke.

Haris je u svojoj vili na Senjaku otkrio niz intimnih detalja o kojima dosad javno nije pričao.

Deca su odrasla sada, mogu da razumeju neke stvari. Kako su?

- Pa dobro, nije ni njima lako da gledaju to i proživljavaju. Nekako su se saživeli sa tim, ipak oni imaju neke svoje mladalačke živote, pa izlete u grad pa ovaj sa devojkom, ona sa momkom. Shvatili su i prihvatili to da je tako i šta živimo sad, evo ovde nas troje.

Da li ste nakon svega toga Vi seli sa njima da iskreno porazgovarate o svemu?

- Ne pričamo mnogo, ali ponekad popričamo. Ne bih uopšte čačkao po tome, gotovo je, mene više ništa ne zanima, ni razlozi, ni bilo šta. Znam da razloga nije bilo nikakvog da se brak rasturi. Nisam imao planove, druge kombinacije, nisam imao ništa u budućnosti po pitanju razbijanja braka.

Da li su oni u kontaktu sa njom? Roditelji često preko dece saznaju stvari o onom drugom.

- Deca i jesu provodnici informacija, ili saznanja, ili nečeg trećeg, ali kako bih vam rekao, mene više to ne zanima. Gotovo kraj i nema više. Da li su deca ljuta ili ne, šta znam, ne bih da čačkam po njima. Njima je žao sigurno što porodica nije ostala na okupu. I oni će u dogledno vreme da odu svojim putem.

Kako biste reagovali kada bi Vas ona pozvala i rekla da želi da probate ponovo?

- Situacija sa njom je mrtva. Kao da ne postoji. Kako da verujem izdajniku ponovo? To nema smisla.

Da li ste Vi verovali da je ovo bila ljubav za ceo život?

- Jesam. Verovao sam joj neviđeno, do bola.

Muškarci retko priznaju da plaču. Da li je bilo suza u nekom trenutku?

- Pa jeste, ja sam veliki emotivac, pa nekad me ispuca ta situacija. Logično je da čovek plače, da žali i da na taj način kroz suze ispoljava svoju bol. To ništa nije novo, a ne daj bože da je sramota. Ne vraćam film. Uopšte me zanima kako nam je lepo bilo nekad. Istrenirao sam glavu da neću da je vidim i da je nema. I ovde u kući ja samo vidim sebe i dvoje dece. Ne vidim je jer je toliko ljutnje u meni, toliko je nepravde i boli nanela. Imali su sve i kućne pomoćnice, i dadilje, šofere, privatne profesore i tako dalje. Verovatno ima ona svoju priču. E sad, da li je ta priča u njenoj glavi istinita, da li je opravdana ili neopravdana, ali ja znam da sam bio potpuno okej, veran, čist i darežljiv. Ne znam šta se traži od mene. Nesebično sam davao u životu za ovih 20 godina, naročito njoj.

Autor: Pink.rs