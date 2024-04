MIĆI MEGATRENDU IZVRŠITELJI ZAPLENILI KUĆU NA SENJAKU! Nastavlja se drama s bivšom ženom: Tužio sam je, neće se ovako završiti!

Danas u 10 časova, od strane izvršitelja, zaplenjena je kuća na Senjaku na ime biznismena Miće Jovanovića poznatijeg kao Mića Megatrend.

Ovu informaciju za domaće medije je potvrdio Jovanović i objasnio o čemu se radi.

Završili su sve. Ušli su kuću, to je trošna kuća od 150 kvadrata. Ova kuća, ja je zovem Mrkina jer je svojevremeno Milutni tu živeo, od 15. aprila 2009. godine je u vlasništvu Evroazijiskog centra za strateški menadžment, uzeli su tuđu imovinu na mene kao dužnika prema bivšoj ženi. Zaplenili su šupu bukvalno ali je ponižavajuće, treba meni da uzmu, a ne novom vlasniku. Jedini problem je što je ta kuća na mojoj parceli i šta god da hoće da rade ne mogu bez moje dozvole. Napravili su mi sada problem i sa vlasnikom te kuće, kojoj je ona prodata, kaže Jovanović i dodaje:

Podneo sam krivičnu prijavu protiv izvršitelja, ali i moje bivše supruge Milice Đorđević jer su oteli nešto što nije moje. Neće se ovako završiti jer nije po zakonu. Kućerak je prodat, plaćen je porez, ali greškom katastra nije uknjiženo. Žao mi je, jer tu kuću i dalje zovem Mrkina kuća, tu smo, dok je on živeo, provodili divne dane. Sada su moja bivša žena, njen advokat i izvršitelj napali drugu kuću u Braće Jugovića, koju sam prodao jednom bračnom paru, lekarima, još 2005. godine. Sada mi traže i to. Meni ostaje samo vapaj državi da mi pomogne - zaključio je on.

Podsetimo, on je nedavno za Blic pričao na ovu temu dok još nije došlo do izvršenja.

- Milica Đorđević je na osnovnu jednog dokumenta koji sam ja potpisao, bio sam malo više ucenjen u stilu - ako hoćeš brz razvod potpiši ovo i završavamo. Ja u to vreme zaljubljen u ovu aktuelnu Anu sa kojom opet isto imam probleme, rešim i potpišem da je obavezujući na tih 800.000 evra misleći da ona to nikada neće da potražuje. E šta se dešava posle, dešava se to da ona ulazi u vezu posle pete godina sa nekim sitnim kriminalcem koji ima krivične prijave od falsifikovanja dokumenata do oružane pljačke, koji je sada u bekstvu i ona je verovatno nagovorio da potražuje ovih 800.000 koje joj ne pripadaju jer sam ja njoj neposredno pre toga kupio stan divan na Dedinju od 200 kvadrata koji vredi milion. Pod njegovim nagovorom Milica je ušla u tu priču koja je potpuno van zakona jer to što potražuje ne posedujem ja nego Evroazijski centar za strateški menadžment, čiji je vlasnik jedan poznatiji čovek. Evroazijski centar sam ja prodao tom čoveku, zajedno sa tom kućom, tačno pre 13 ili 14 godina (pokazuje dokument). U sudu overen i vidi se da je plaćen porez. Javna licitacija je trebala da bude, ali do nje nije došlo jer su videli da ulaze u ozbiljan kriminal - rekao je pa dodao:

- Ona može svašta da uradi. Možda nije pristojno ali moram da napomenem da porodica mnogo znači, Milica je odrasla u jednoj lošoj sredini. Kada sam počeo da se viđam sa njom nije radila majka, brat, ona. Zaposlio sam i majku i brata, iškolovao na pilotskoj akademiji u Vršcu, kupio mu golfa, da ne pričam šta sam sve radio. Ali ako vi gledate da vam se u kući događa kriminal kada tad morate da idete istim putem. Tako da mene ne bi čudilo da napravi drugu ujdurmu da se domogne nečeg drugog, ali mislim da u ovom trenutku to nije moguće jer ako se nekim čudom ovo aktivira zaprećena je jako duga kazna zatvora i za klijenta i za izvršitelja.

Autor: pink.rs