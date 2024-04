ALBANCI NASRNULI NA NAŠEG PEVAČA! Fizički ga urnisali, a ovo su jezivi detalji!

Haos!

Finanalista emisije "Nikad nije kasno", Dejan Drašković, doživeo je napad pre dve večeri od strane trojice Albanaca dok je čekao da se ukrča na trajekt u Lepetanima. Drašković je objasnio da je bio verbalno napadnut od strane trojice državljana Kosova zbog tablica na automobilu koji je bio registovan u Republici Srbiji. Situacija je eskalirala kada je jedan od napadača počeo da viče na albanskom jeziku i da pljuje automobil koji je Dejan vozio. Na sreću, policija je brzo reagovala i privela počinioce ovog dela, koji su odmah kažnjeni.

Dejan Drašković je istakao da se nikada u životu nije suočio sa ovakvom situacijom. Nakon što je pozvao policiju, intervenentna jedinica MUP-a je privela trojicu napadača. Alkoholisanost jednog od napadača dodatno je otežala situaciju. Drašković je pohvalio profesionalno postupanje Centara bezbednosti Herceg Novi i Tivat. Kao epilog situacije, osoba koja je vređala Dejana priznala je delo i kažnjena je novčano, uz troškove postupka. Dejan je izrazio ogorčenje zbog blagih kazni za agresivni nacionalizam i širenje verske i nacionalne mržnje.

- Sinoć oko 1:30 sam verbalno napadnut od strane trojice državljana Kosova. Naime vozio sam pozajmljeni automobil srpskih tablica i čekao svoj red da se ukrcam na trajekt u Lepetanima. Pored mene se parkirao „Mercedes“ italijanskih tablica i iz njega su izašle tri osobe. Jedan od njih se zagledao u moje tablice i odmah nakon toga počeo da viče na albanskom jeziku i da mi pljuje automobil – rekao je Dejan i objasnio kako se situacija dalje odvijala:

- U početku nisam znao da se meni obraća, jer sam gledao svoja posla. Ali nakon što je bio sve glasniji i video sam da će situacija da eskalira, kalkulisao sam situaciju. Oko mene je bilo još 3 automobila albanskih tablica i to je odnos koji ne ide meni u prilog. Odlučio sam da zovem policiju. Interventna jedinica MUP-a je intervenisala i privela svu trojicu. Taj što je mene vređao je bio pijan kao majka. Ovom prilikom se zahvaljujem Centrima bezbednosti Herceg Novi i Tivat na profesionalnom postupanju.

Drašković je izrazio svoje ogorčenje ovakvim sistemom i blagim kaznama za ovakav agresivni nacionalizam, posebno ističući ubistvo Milutina Lekovića od strane albanskih državljana. On smatra da dok god počinioci ovakvih dela prolaze s blagim kaznama, situacija u Crnoj Gori neće biti rešena.

- Epilog situacije je da je osoba koja me je vređala priznala delo, u smislu prekršajne odgovornosti, te kažnjena sa 210 evra plus troškove postupka. Na kraju uz umanjenje prošli su sa 150 evra kazne. Moj saldo……izvređan, ispljuvan, izgubljeno vrijeme na sudu, troškovi goriva do Tivta i Kotora, troškovi trajekta da bi došao da dam izjavu jutros u prekršajnom sudu u Kotoru. Pa ti budi pametan. Dok god ovako blago prolaze, kroz Crnu Goru će se ponašati kao kabadahije, jer ovo nije izolovan slučaj. Podećam na ubistvo našeg dobrog sugrađanina Milutina Lekovića koga su podmuklo ubili albanski državljani, tako što su mu iz blizine pucali u glavu. Ogorčen sam ovakvim sistemom i ovako blagim kaznama za ovakav agresivni nacionalizam i širenje verske i nacionalne mržnje – zaključio je Drašković.

