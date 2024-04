Moćne reči Slavice Rokvić nakon što je sin Nikola peške krenuo na put dug 1.150 KM: ''Gospod je kroz vas odgovorio na nečiju molitvu''

Pevač Nikola Rokvić oduševio je domaću javnost svojim novim podvigom - naime, on je peške krenuo na put do Grčke, do koje treba da pređe čak 1.150 kilometara, a iza ove odluke stoji humani razlog - pomoć onima kojima je potrebna.

Nikola bi trebalo da stigne do Egine, gde će se pokloniti Svetom Nektariju Eginskom.

Nikola je prvi dan uspešno odradio i tom prilikom oglasio se na svom profilu na Instagramu i otkrio koliko je kilometara prešao.

Njegove aktivnosti privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama, gde je noćas obavestio pratioce da je prvi dan uspešno prošao. Inače, pre nego što je peške krenuo put Grčke, NIkola je sa porodicom posetio Hram Svetog Save, gde se pomolio, a zbog njegovog humanog podviga ponosna je njegova majka Slavica Rokvić.

Radujte se deco, što je Gospod kroz vas odgovorio na nečiju molitvu. Srećno - napisala je ona ispod objave na Instagramu.

Inače, Nikola se poslednjih godina dodatno posvetio i približio veri, te živi po pravoslavnim pravilima, čemu uči i svoju decu. Često porodično obilaze manastire širom Srbije, praznuju praznike SPC i neguju porodičnu tradiciju, zbog čega mu brojni pratioci često upućuju komplimente na društvenim mrežama. Bojana, Nikolina supruga, jednom prilikom otkrila je za medije da je on poželeo da živi monaškim životom, od čega ga je ipak odvratila razdvojenost i patnja za troje dece, koje je dobio u braku s njim. Ipak, ona je istakla da bi ga podržala u toj odluci i dala mu blagoslov, ukoliko bi do toga došlo.

