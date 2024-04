'IMA TRULO U SEBI I PATULJASTI KARAKTER!' Vendi spustila ručnu, pa žestoko oplela po Mileni Kačavendi - Nije štedela reči! (VIDEO)

Aktuelna učesnica "Elite", Milena Kačavenda, danima unazad intrigira javnost svojim svađama i sukobima u rijalitiju, što je prokomentarisala multimedijalna ličnost, Vesna Vukelić Vendi u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji.

Kako je Vendi istakla, Milena Kačavenda je za nju lepa žena, ali kako kaže, ima veoma patuljast karakter.

- Taj deo mi je jasan, nisam se toliko bavila time. To je dobro poznato da više komentariše devojke, nego muškarce. Verovatno da, ona ima neki prezir prema ženama. s druge strane, Kačavenda nije srećna što joj je Bog dao lep izgled, negativno je to obojila. Iz nje to trulog, kada bi umesto tog trulog bio kvalitetan materijal, ona bi lepo izgledala. Ona je lepa žena, to što joj je karakter patuljast, ja pričam sada o fizičkom izgledu. Ona životno gledano nije igrač, ona je tako to za šibicarenje, onda i taj lep fizički izgled, to se upropasti - rekla je Vendi.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.