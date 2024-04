Nikola Rokvić USRED ŠUME u BADEMANTILU I PAPUČAMA! Pevač podelio fotku sa planine, pa otkrio kakav POKLON JE DOBIO od meštana!

Pevač Nikola Rokvić krenuo je peške do Grčke, a preći će 1060 kilometara kako bi stigao do manastira Nektarija Eginskog.

Nikola se svakog dana javlja putem Instagrama svim ljudima koji ga prate u ovoj misiji, a sada je otkrio da je od meštana dobio poklon. Naime, Nikola je podelio sliku u bademantilu i papučama, a u rukama je držao pogaču.

- Kad nam usred planine i šume dragi ljudi donesu vruću pogaču - napisao je Nikola uz fotografiju.

Podsetimo, pevač je objavio dve neodoljive fotografije sa kornjačama koje je zatekao na putu i poslao simboličnu poruku.

- Korak po korak... Dan po dan... napisao je na jednoj fotografiji na kojoj je držao malu kornjaču.

- Dovoljan je i jedan iskorak da se stvori velika misija, dodao je na sledećoj fotografiji Nikola na kojoj je držao veću kornjaču.

"Dugo se spremao za ovaj put"

Podsetimo, Nikola Rokvić i njegova supruga Bojana osnovali su fondaciju koja ima za cilj da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, a pevač je pešaka krenuo put Atine, do manastira Svetog Nektarija Eginskog, i na tom putu će prikupljati sredstva za dečju onkologiju.Inače, Nikolina supruga Bojana uključila se u emisiju "Jutro na Blic" gde je otkrila detalje njegovog hodoljublja.

- On je stvarno onako optimističan u početku. Za sada je prešao nekih 90 km, obzirom da preko dana prelazi, dnevno pređe oko 30, tako da možete i da pratite, stvarno na Instagram profilu on obaveštava svakodnevno. I za sada se stvarno sjajno oseća, jako je uzbuđen, zahvalan je svim ljudima koji su učestvovali, kompanijama, svima koji su uključeni u fondaciju i u njegovu misiju. Mislim, on se dugo sprema na ovaj podvig, tako da on je sada zaista fizički i psihički spreman i njega su pripremali ljudi koji se bave ekstremnim maratonima, tako da on već zna šta može i da ga čeka na ovom njegovom putu, ali nekako verujem da će biti teško sigurno u određenim momentima, ali verujem da i kada fizički nekako telo možda oslabi, umom neće, a to je ono što je najvažnije - rekla je Bojana Rokvić.

Autor: Pink.rs