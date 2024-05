'SVI SMO MI MALO GREŠNI, NE VOLIM SAVRŠENO!' Ivica Dačić otkrio koji najbesmisleniji zahtev je dobio, a onda je voditeljka ''Elite'' šokirala izjavom!

Iskreni do koske!

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin In" ugostila je političara Ivicu Dačića, voditeljku "Elite" Anu Radulović, glumicu Jelenu Gavrilović i glumca Sašu Joksimovića , pevačicu Radu Manojlović.

Tom prilikom, Sanju je zanimalo koji najbesmisleniji zahtev je dobio Ivica tokom svoje političke karijere.

- Da li ima neki najbesmisleniji zahtev koji si dobio - pitala je Sanja.

- Ima, jedan da mu vratim kola, uzeo mu pauk. Zove me jedan prijatelj u jedan, mislio sam da je ozbiljan problem. Zaustavila me je policija, kaže: "Daću ti ga na telefon, da mu kažeš da me pusti", samo sam mu spustio slušalicu. Kakav je onda autoritet ministra ili tog policajca, da sada ti...Ali, zamislite koliko ljudi nemaju meru - rekao je Ivica, a onda se glumica Jelena nadovezala i pecnula Sašu:

- Delujem tako džangrizavo - rekla je Jelena.

- Jesi malo - rekao je Saša.

- To zato što sam ti rekla da opeglaš majicu - rekla je Jelena.

- Svi smo mi malo grešni, ne volim kada je sve savršeno. Bolje i da se malo posvađamo - rekla je Ana.

- Rado, zašto se sve više žene žale na svoje muškarce - pitala je Sanja.

- Neka netrpeljivost, primetila sam, gde god se rodilo dete u nekoj vezi, godinu dana, dve, svađe raskidi - rekla je Rada.

Autor: N. Ž.