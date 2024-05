'VOJAŽ VIŠE NIJE DEO EKIPE' Reper otkrio detalje sukoba s Veruovićem: Evo zbog čega više nisu u dobrim odnosima!

Reper Heni progovorio je o sukobu sa Mihajlom Veruovićem Vojažem koji, kako kaže, više nije deo "Generacije zed".

Naime, čitava "Generacija zed" snimila je album na kom svaki član ima jednu pesmu, a Mihajlo Veruović Vojaž odbio je da učestvuje u projektu.

- Nije on više deo Generacije Zed. Sa svima smo uspeli da se dogovorimo, samo sa njim ne, tako na nije više tu -rekao je Heni.

On je potom otkrio da je bio vrlo ponosan na Breskvicu nakon Pesme za Evroviziju:

- Veliki uspeh za nju i nas koji smo radili na pesmi. Voleo bih da ja jednom pobedim na Evroviziji, nekad ispred ogledala zamišljam to.

Podsetimo, Nući je takođe progovorio o Vojaževoj odluci da ne učestvuje u projektu.

Hteli smo da napravimo koncept kakav do sada niko nije uradio, da svi iz Generacije Zed imamo po jednu pesmu na zajedničkom albumu. Vojaž je ponikao odatle i pre Breskvice i sa njom, i Breskvica sama i on sam. Svako ima prava da donosi odluke i vodi karijeru kako želi. Meni je Vojaž prijatelj i ljudi odatle su mi prijatelji i ja se ne bih tu mnogo mešao. Ne znam da li je na njegovu odluku uticalo to što je Breskvica snimila pesmu - rekao je Nući, a potom otkrio sa kim bi želeo da sarađuje.

