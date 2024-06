Žestok sud bivše zadrugarke!

Bivša zadrugarka Sanja Grujić bila je gošća emisije ''Pitam za druga'' i tom prilikom govorila o turbulentnoj vezi Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša u ''Eliti'', kao i o stavu njenih roditelja da podržavaju njeno pomirenje sa Stanislavom Krofakom.

- To da on priča kao muškarac o tim intimnim odnosima sa svojom devojkom, nije okej, mogao je da izdrži još mesec dana... Ja mislim da je on to uradio da bi ogadio Mionu Stanislavu. Mislim da Stanislava neće to sprečiti ako poželi da se pomire. Ako je istina ono za svingera, njemu Ša ne bi bio problem - rekla je Sanja i dodala:

- Ne znam po čemu je Stanislav bolja prilika od Ša za Mionine. Po meni je Ša za Stanislava izmislio svet, on ne treba da se dokazuje njenim roditeljima, nego Mioni. Sve što je na silu i što je forsirano neće biti okej. Ša je pomalo sujetan, svakako bi on pravio skandale, čak i da Miona nije bila sa Stanislavom. Hvata se za svaku rečenicu i isteruje pravdu, samo sebe uvlači u probleme - poručila je Grujićeva u emisiji ''Pitam za druga''.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs