'PROKOCKALA JE POSLEDNJU ŠANSU' Mionina drugarica sumnja da je Ša namerno otkrio da su on i Jovanovićeva bili intimni kako bi PALA u očima Stanislava Krofaka! Plaši se da za njih VIŠE NEMA NADE?!

Pukla tikva?!

Odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša zadnjih dana je na klimavim nogama. Naime, od kako je Ša otkrio da su on i Miona imala se*sulani odnos, ona mu je to zamerila jer kako sama kaže nije htela da se to sazna zbog njenih roditelja.

Međutim, iako Miona priča da su taj odnos krili zbog njenih roditelja, mnogi takmičari Elite se ne slažu sa tim jer oni smatraju da je to sakrila zbog Stanislava Krofaka, i da je time što je Ša rekao da su njih dvoje bili intimni, Miona izgubila šansu da se pomiri sa Stanislavom.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Mioninom drugaricom koja nam je otkrila kako gleda na to što se dešava sa Mionom i Ša, i da li ona smatra da ta veza ima perspektivu ili bi se Miona pomirila sa Stanislavom:

Jao ne znam šta da vam kažem, ja iskreno mislim da je ona sa Ša u odnosu samo zato što se plaši da se on ne diskvalifikuje. Vidi se da Miona i dalje voli Stanislava, pa svu su uočili njihove osmehe i poglede, ali sada kada je saznao da su ona i Ša imali se*s, mislim da je izgubila šansu da se pomiri sa Stanislavom - započela je Mionina drugarica pa dodala:

Ne mogu da tvrdim, ali mislim da je Ša namerno rekao to za se*s da bi srozao Mionu kod Stanislava, a po svemu sudeći je uspeo u tome. Iskreno nadam se da se varam, ali mislim da je Miona sada Stanislavu totalno pala u očima i da za pomirenje nema šanse, prokockala je poslednju šansu. - dodala je ona.

