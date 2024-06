OVO JE UZROK SMRTI POZNATOG GLUMCA! Haris Burina nije uspeo da reši problem, sve je na kraju uzelo danak!

Ovaj glumac ranije je bio nezaobilazan u postavkama serija i filmova, ali je u poslednje vreme potpuno nestao iz javnog života, upravo jer se razboleo. On se iz Sarajeva vratio u rodnu Zenicu još pre nekoliko godina.

Glumac Haris Burina preminuo je iznenada u 61. godini u bolnici u Zenici, preneli su mediji u regionu.

Burina je preminuo na odeljenju urgentnog bloka, a ranije mu je dijagnostikovan karcinom, dok je proteklih dana krvario i nije se javljao lekaru, a kako se navodi, imao je velikih problema sa srcem, koji su uzeli svoj danak.

Ovaj glumac ranije je bio nezaobilazan u postavkama serija i filmova, ali je u poslednje vreme potpuno nestao iz javnog života, upravo jer se razboleo. On se iz Sarajeva vratio u rodnu Zenicu još pre nekoliko godina.

Kako je svojevremeno govorio, nije se plašio bolesti i operacije, a uvek je imao optimističan stav po pitanju svega, te je pričao prijateljima u okolini: "Biće sve to dobro".

- Kao da mi ništa nije bilo. Doktor koji mi je spasio život, Mustafa Tabaković mi je rekao da ostanem svoj. Nisam se prepao operacije, nego me je bilo strah narkoze. Samo sam se brinuo hoću li se probuditi - rekao je on svojevremeno.

Podsećamo, u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica imao je uloge u dve predstave, ali su one ukinute s repertoara zbog pandemije koronavirusa u to vreme. I tako je ostalo do danas.

- Nekako sam svesno napravio pauzu, sad čekam da mi se dese neki projekti. Imam planove u vezi s pozorištem i filmom - objašnjavao je tada glumac.

Podsećamo, Haris Burina je bio bosanskohercegovački filmski i pozorišni glumac. Rođen je 2. februara 1963. u Zenici.

Godine 1982. upisao se na Akademiju scenskih umetnosti u Sarajevu, Odsek za glumu, kao deo druge generacije. Već u toku studija ostvaruje neke od zapaženih uloga u teatru i na filmu: "Audicija", "Tetovirano pozorište", "Otac na službenom putu", "Kuduz". Nekoliko godina živeo je u Francuskoj, te osnovao pozorište La Fenêtre (Prozor), u kojem je nastala i njegova predstava "Ptice Sarajeva".

Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu nastavlja rad u pozorištu, filmu i na televiziji. Zapažene su njegove uloge u filmovima "Go West" u režiji Ahmeda Imamovića i "Nafaka" režisera Jasmina Durakovića, a glumio je i u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

Autor: N. Ž.