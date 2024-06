'POČELA JE DA PANIČI' Evo kako je Novak Đoković zaprosio Jelenu: Balon se zapalio!

Bračni par Đoković jedan je od najskladnijih na našoj sceni. Novak i Jelena upoznali su se 2005. godine preko zajedničkih prijatelja, a ljubav je opstala uprkos sim izazovima pred kojima su bili.

Na venčnu ljubav su se zakleli 2014. godine, a o njihovom venčanju pisali su svi svetski mediji. Kruna njihove ljubavi bili su Stefan i Tare. Novakova porodica je njegova najveća podrška na svakom takmičenju, a o skladnoj vezi često bruje svetski mediji.

Kako je zaprosio?

Ipak, zanimljiv je način na koji je Novak zaprosio Jelenu. Teniser je rešio da je zaprosi na najromantičniji način, ali se desio peh.

- Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo "Hoćeš li da se udaš za mene?” Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. "O, bože. Imamo rupu u balonu" - otkrio je ranije teniser.

U želji da što pre ispravi situaciju, on se obratio vozaču balona, a onda se dogodila smešna situacija.

- Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom - rekla je Jelena svojevremeno.

Autor: Pink.rs