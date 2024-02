SMEH DO SUZA! Đoković skinuo Kirjosa: Srbin ponovo napravio ŠOU - OVO MORATE DA VIDITE (VIDEO)

Dao je Novak Đoković nedavno jedan opširan intervju za "Kanal 9" i emisiju "Today Show", kada je govorio o izazovima sa kojima se suočava i porodici!

Tom prilikom uspeo je i da nasmeje voditelja Karla Stefanovića, jer je odlučio da imitira australijskog tenisera Nika Kirjosa koji je na ovogodišnjim Australijan openu imao ulogu voditelja Eurosporta.

- Šta god da je brate, baš me briga, zašto sam ovde, šta se dešava - skinuo je Đoković u originalu Kirjosa.

Za one neupućene, Đoković i Kirjos dugo nisu bili u dobrim odnosima. Sve do trenutka kada je Novak deportovan od strane australijskih vlasti, dok je Nik bio među prvima koji je stao na njegovu stranu.

U međuvremenu su postali jedni od najboljih prijatelja kada je u pitanju tenis, a Kirjos je nedavno rekao:

#Djokovic pretending #Kyrigios

"Whatever bro, whatever bro, I don't care, bro, I don't even care, why I'm here, what's going on" 🤣@TheTodayShow pic.twitter.com/KtqGML2RY1