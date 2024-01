Možete da ubijete Srbe, ali ne i našu dušu! Đoković poslao BRUTALNU PORUKU

Novak Đoković, prvi teniser sveta, tokom doravka u Melburnu za vreme Australijan opena, dao je interesantan intervju za tamošnju najpoznatiju televiziju "Kanal 9".

Pričao je naš teniser Australijancima o svojoj deci, koliko mu teško pada što nije stalno sa njima. Ali, i na interesantan način je objasnio i kako je godinama odolevao najvećim rivalima Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru, a danas i 15 godina mlađim rivalima. Ne mogu da ga slome. Novinar Karl Stefanović rekao je Novaku da ga je "teško ubiti“, a onda mu je naš as sve objasnio:

- Ima jedna izreka kod nas u Srbiji: Možete da nas ubijete, ali ne možete naš duh, našu dušu. Ja verujem u to. Pogledajte koliko je tenisera u istoriji uspelo šta sam ja? Ne kažem to da se hvalim, nego da se podsetim, da se uštinem, da pogledam šta sam uradio? - rekao je Novak Đoković.

Srpski as ipak kaže da je to samo jedno poglavlje njegovog života.

- Biće ih još mnogo. Očevi treba da se igraju sa svojom decom, to mi je omiljeni deo dana, kada imaju moju pažnju, izmišljamo stvari i to je stvarno najlepše. Nedostaju mi, raznežio sam se.

Novak je mentalna gromada, dokazuje to domimacijom iz sezone u sezonu, a kaže da sve potiče iz teškog detinjstva.

- Prošli smo kroz dva rata, embargo od 1992. do 1996. godine kada niko od srpskih sportista nije mogao da učestvuje na sportskim takmičenjima i to te očvrsne. Moglo je da ode na drugu stranu. Mislim da je moja sudbina bila da igram tenis. Da li je to i dalje sa mnom? Moguće, ne znam koliko, ali sigurno ima neke veze sa mojim odrastanjem. Sa 12 godina bilo je bombardovanje tokom dva i po sata. Da li i dalje mislim o tome? Ponekad, pojavi se, posebno kada čujem vatromet jer me to podseti na bombe koje su eksplodirale. Nije naročito prijatno, to je verovatno trauma, ali da se vratim na pitanje – mislim da je povezano sa tim što nikada ne odustajem i to se pojavi u trenucima kada se lomi meč - objasnio je Đoković.

