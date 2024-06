POZNATA PEVAČICA KONAČNO POKAZALA SUPRUGA I ĆERKU! Došli u Beograd, pa odmah posetili OVO mesto! (FOTO)

Naslednica je, kako kažu pevacičini prijatelji, ista mama

Pevačica Nevena Božović, sada Ivanović veoma retko govori o privatnom životu, a sada je pokazala kako joj izgleda ćerka Anka.

Nevena se 2019. godine udala za pilota Nikolu Ivanovića iz Budve, koji je i vlasnik ugostiteljskih objekata u tom gradu. Upoznali su se dve godine ranije, kada je slučajno ušla u kafić, i to baš Nikolin.

- Veza sa Nikolom je nešto dragoceno što mi se desilo, i zaista sam srećna. Ovo je prvi i poslednji put da ću pričati o emotivnom životu, a što se tiče prethodnih muškaraca sa kojima su me povezivali, to sam uvek demantovala i nema potrebe da se pravi velika fama. Privatnost je nešto što je samo moje i tako treba da ostane. Ne mogu da kažem da je krijem, ali i ne potenciram, jer ne treba po tome da me prepoznaju - rekla je za domaće medije Nevena.

Dve godine nakon venčanja, rodila im se ćerkica, a od tada nekadašnja predstavnica Srbije na Pesmi Evrovizije živi na relaciji Crna Gora- Srbija.

Ovih dana zbog njenih poslovnih obaveza borave u Beogradu, a fotografije male Anke, koje je ponosna mama objavila na svom Instagram profilu nastale su ispred Crkve Svetog Marka. Iako se na osnovu njih ne može reći na koga liči, Nevenini prijatelji tvrde da je ista ona.

Autor: Pink.rs