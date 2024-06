ON 51, A ONA 21! Isplivala stara fotka Harisa i Meline Džinović: Ona bez ijedne korekcije na licu i sa prirodnom kosom! (FOTO)

Pevača Harisa Džinovića (73) napustila je supruga Melina (43) posle 22 godine zajedničkog života i 12 godina braka iz kojeg su dobili sina Kana i ćerku Đinu.

Ona je napustila porodičnu vilu na Senjaku, a kako je pevač u više navrata rekao, on i dalje ne zna razlog zbog kojeg je otišla.

- Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvod. Ima stara izreka "Prevareni muž zadnji sazna", nije to neko izmislio bezveze. Nemojte ništa da me pitate o razvodu, pitajte Melinu, nisam ja nju ostavio nego ona mene, ona zna sve. Nisam spreman za novu ljubav, principijalno ne - rekao je Haris za "Blic", pa nastavio:

- To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze. Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pesmama. Sa Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život - izjavio je Haris.

ZAPOČELI VEZU 2002. GODINE

Oni su započeli vezu davne 2002. godine, a kako je Haris od nje stariji 30 godina, njihov odnos je mnoge intrigirao. Ipak, uprkos tome, Džinovići su važili za jedan od skladnijih parova ne estradi.

Zbog velike razlike u godinama, Meliniji roditelji nisu bili za njenu vezu sa pevačem, ali se ona nije obazirala. Par se upoznao dok je ona bila na trećoj godini studija.

– U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama. Melina i ja smo se upoznali u Sarajevu. Sve je to bilo spontano, jednostavno se desilo. Za sada nam dobro ide, a šta će biti posle, videćemo. Sve je krenulo iz avanture. Ni ona ni ja nismo se ovome nadali. Onda smo u jednom trenutku rekli jedno drugom: Hajde da napravimo dete! Niko ne zna hoće Ii baš to biti priča za ceo život – ispričao je jednom prilikom pevač.

Njihova ćerka, Đina jednom prilikom je na svom Instagramu podelila fotografije roditelja iz perioda kada su počeli da se zabavljaju, a potom i dobili nju.

Sudeći po slikama, Melina je tada dosta drugačije izgledala, te se može pretpostaviti da je uradila nekoliko korekcija na svom licu.

Pored toga što je sada plavuša, ona i veoma vodi računa o svom izgledu i imidžu, pa tako mnogi komentarišu da se čini kao da nikada bolje nije izgledala.

Autor: Nikola Žugić