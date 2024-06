Tada su mi svi zabijali nož u leđa: Tina Ivanović progovorila o početku svoje karijere, pa s knedlom u grlu se prisetila pokojne majke!

Šok!

U emisiji "Premijera Vikend - Specijal" novinarka i reporterka Katarina Rogojević uključila se uživo s pevačicom Tinom Ivanović sa kojom je na samom početku razgovorila prozborila o temi emisije, a to je: "Poroci na javnoj sceni".

Kako je istakla Tina, na estradi postoje porocii, jer je posao stresan.

- Naravno da postoji, jer je ovaj posao naš stresan, mnogi su se odali porocima, da li je to alkohol ili nešto drugo, ali bih savetovala da se to ne konzumira...Mnogo je teško organizovati čitav taj posao, ne znaš šta te očekuje u nekom klubu, da li će se desiti neki incident ili šta već...Postoji to da neko ima strah, anksioznost ili tremu, pa se upusti u to... - rekla je Tina, te je otkrila kada joj je u karijeri bilo najteže:

- Najteže mi je bilo na početku kada sam doživljavala linčove zbog mojih pesama, kao škakljivih, ali one i dalje traju. Tada su mi svi zabijali nož u leđa, mislim na kolege sa estrade, pojedine novinare, a i sa privatne strane. Koleginice su bile, posle su mi se izvinjavale i govorile: "To je bila reklama Tina" - rekla je Tina, a onda se osvrnula na pesmu koju će posvetiti pokojnoj mami:

- Mnogo mi je teško da pričam o tome, taj gubitak se ne može opisati rečima - rekla je Tina s knedlom u grlu.

Za sam kraj, Tina je otkrila da li je prodala kuću o kojoj se pisalo i pričalo.

- Nismo još uvek, na prodaju je - rekla je Tina kroz smeh.

Autor: Nikola Žugić