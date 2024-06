Danijel Dujković Munjez duboko je razočaran svojom doskorašnjom devojkom Stefani Grujić, koja je pala na zavodničke sposobnosti Lazara Čolića Zole u "Eliti".

Stefani se više ne ustručava - priznala je da joj se Zola sviđa, a onda su pali vreli poljupci u krevetu. Munjezu je, kako nam je ispričao, sve teško palo ali, s druge strane, sada je rasterećen.

- Sve što sam uradio otkako sam izašao iz "Elite" - ni za šta mi nije krivo, tako sam se osećao. Istetovirao sam slovo S, a na to može da se doda i još ARA Marbelja, ali to ćemo videti kada se budem vratio u Srbiju - započeo je Munjez, pa dodao:

Ništa mi nije krivo, što se mene tiče. Da mi je bilo teško, bilo mi je. Navikao sam, znaš kad se navikneš na nekog... Kako se sve ovo postepeno dešavalo sa Zolom iz dana u dan, jedva sam čekao nešto konkretno da se desi da batalim celu tu priču, ne zato što nisam bio zaljubljen u nju, nego nisam hteo sebe više da mučim. Ja sam bio u tom stanju da sam hteo da preskačem, da radim ovo, ono, a shvatio sam ustvari da to nije to sa njene strane, da je sve bila gluma i sve urađeno zarad rijalitija, s njene strane, a mene su optuživali da ja to radim. Ja sam radio sve onako kako sam se osećao. Kada sam se poljubio sa Marbeljom ili Jovanom pevačicom, to sam tada hteo.

U intervjuu za naš portal istakao je da smatra da će je Zola samo iskoristiti.

Čujem priču da ju je Zola već odj*bao, stavio joj je do znanja da može da bude sa njom i odjavio je! Nikada mi neće izaći iz glave Marinkovićeva rečenica da je prirodna selekcija jako bitna u rijalitiju, dođeš tamo gde treba da budeš i nastaviš da se družiš sa ljudima koji su na tvom nivou. Ja sam spustio svoje kriterijume u smislu da sam pokušao da korigujem u toj vezi neke stvari. Upravo joj je Mića danas rekao neke stvari, gde se upalila, njena mama na RED TV kaže da sam je ja sputavao. Ne, ja je nisam sputavao, ja joj nisam dozvoljavao da se ovako ponaša, kao što se sad ponaša sa Aneli. Sputavao sam je u tome da se ne svađa, a ne nešto loše da joj zabranjujem ili govorim. Sada je totalno izgubljena, Zola će je koristiti kao seksualni objekat ako bude uspeo, da ima nešto sa njom. Daje joj do znanja da može da radi s njom šta hoće - kaže Munjez i zaključuje:

- Tužno mi je to što radi, mnogo se osećam slobodnije, rasterećeniji sam, više ne visim po strimovima. Dokazala je ko je, šta je. Neću da je pljujem, to je bio moj izbor. Mnogo mi je tužno sve to. Da mene nije bilo, u decembru bi ispala, s obzirom na to koliko je učestvovala u emisijama, kako se pokazala i šta je imala da kaže.

Autor: D. Tanasijević