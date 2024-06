'KRIVICA ME JE DUGO PROGANJALA' Naša pevačica se povukla sa scene - ćerka joj sa devet meseci doživela tešku nezgodu, hitno je bila operisana

Pevačica Marija Marić Marković, poznatija pod umetničkim imenom Mari Mari devedesetih godina harala je scenom i dve decenije bila je na estradnom nebu, međutim, u jeku popularnosti donela je odluku da se povuče.

Naime, na iznenađenje mnogih, pored svih uspeha, donela je odlulku da mikrofon okači o klin i polne da se bavi drugim poslom. Ona danas radi sa decom, organizuje festivale i komponuje muziku.

Popularna Mari Mari je 2011. proživela težak period kada je njena starija ćerka Una, sa devet meseci doživela tešku nezgodu. Pevačicina devetomesečna beba pala je sa visokog kreveta i zadobila frakturu lobanje, zbog čega je morala da bude operisana.

- Suprug i ja smo zaista doživeli veliki šok. Dugo sam to sebi prebacivala i krivica me je proganjala. Čini mi se da sam u jednom trenutku bol potisnula duboko u sebi i možda je on još zakopan. Bila sam svesna kako moram da shvatim i prihvatim da se takve stvari dešavaju, a potom bi me opet obuzimalo osećanje kako taj propust nisam sebi smela da dozvolim - izjavila je ona svojevremeno.

Nekadašnja pevačica priznala je da dugo nije mogla da se oslobodi krivice zbog nezgode, koja je prouzrokovala ozbilje zdravstvene probleme njene ćerke. Pevačica je 29. januara na svet donela još jednu devojčicu, kojoj su dali ime Lena i potpuno je posvećena porodici.

