HITNA REAKCIJA ĆERKE STANISLAVA KROFAKA: Nakon njegovog razgovora sa Majom uputila jasnu poruku svom ocu, nije birala reči!

Bez dlake na jeziku!

Odnos Maje Marinković i Stanislava Krofaka doživeo je nagli preokret tokom noći za nama. Njih dvoje su obavili dug razogovor, prilikom čega su porazgovarali o svom turbulentnom odnosu i prekidu emotivne veze.

Podsetimo, Stanislav i Maja se nisu trudili tokom svoje veze da se suzdršavaju i od strasti, što je izrevoltiralo njegovu ćerku, koja je to okarakterisala kao degutantno. Nakon što su raskinuli, Maja je pokušavala na sve načine da pridobije njegobu pažnju, što joj je sinoć pošlo za rukom. Portal Pink.rs kontaktirao je njegovu ćerku Vanesu, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

- On je čovek koji je u godinama, a njegove reči i dela govore o njemu. Mene ne zanima s kim je, ako to mene ne ugrožava. Odnos sa njom je nešto što je meni nanelo loše, a veza kao veza mene ne zanima, kao ni da je neka druga na njenom mestu. Ako je on srećan, to je njegova stvar. Svi smo videli da je on bio siguran da kamera nema kad su bili intimni, dok je sad svestan da su svuda oko njega. Znam da mu je jasnio da ne bih pričala sa njim, ukoliko bi tako nešto ponovio - zaključila je Stanislavova ćerka.

Autor: Snežana Zindović