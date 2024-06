Željko Mitrović u Hit tvit-u: Sve odluke koje smo donosili srcem su nas koštale glave... Vlasnik Pinka najavio i liste nepoželjnih (FOTO+VIDEO)

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je za TV Pink u svom maniru prokomentarisao aktuelna svetska ali i domaća dešavanja!

Sinoć je u emisiji Hit tvit, između ostalih gostiju bio i direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović koji je govorio o aktuelnim temama u zemlji i svetu.

Mitrović je u svom stilu dao sud o međunarodnoj, svetskoj ali i domaćoj politici, istakavši da je Srbija, na mnogim poljima napredovala i da su rezultati već nekoliko godina unazad vidljivi.

Direktor Pink Media Group se dotakao dešavanja u svetu, navodeći da ga ne bi začudila činjenica da dođe do eskalacije sukoba u Ukrajini.

Kada je reč o Evropskom prvenstvu, Mitrović je takođe, komentarišući jedan od predloga naveo da se u društvu dve Albanke složio sa tezom da je Aljbin Kurti velika nevolja za Srbiju ali i Albaniju.

MNOGO NJIH RAZMIŠLJA KAO VUČIĆ, ALI NEMAJU HRABROSTI DA TO PRIZNAJU

"Niko neće da govori šta misli, da li su u strahu, pa naravno da su u strahu. Ja lično verujem i iznenadio me predsednik za period između tri do pet meseci kada se može desiti neka ozbiljnija eskalacija", rekao je Mitorović.

On je dodao da je ova eskalacija moguća do američkih izbora i u tom kontekstu moglo bi se doći do nekakvih zaoketa i traženja nekakvih kompromisa ili kvalitetnijih rešenja koja bi rezultitari nekakvim mirom.

"Od početka sukoba u Ukrajni, tremin mir se ne pominje", dodao je Mitrović.

Kako je rekao sada taj princip nismo čuli već tri godine, i kada se pomene mir tada to bude odbijeno.

" Ja lično mislim da je mogućnost eksalacije u narednih nekoliko meseci zaista moguća", kaže Mitrović.

Mitrović je rekao da je razgovarao sa mnogim ljudima širom sveta i da je suština u tome da niko ne želi da izgubi svoje pozicije.

"Sve ono što se dešava sa Ukrajnom ne dešava se na našem primeru, to su neka vrsta duplih standarda ako su njiha teritorija i integritet narušeni onda taj princip treba da važi i za našu zemlju" dodao je Mitrović.

"Dobro je što još uvek nismo članovi EU, pa da možemo našu neutralnu politiku da štitimo", kaže Mitrović i dodaje da predsednik Vučić za sada sve to dobro hendluje.

Željko Mitrović je, govoreći o političkoj situaciji u zemlji istakao da je mnogo onih koji misle kao predsednik Vučić ali da nemaju hraborsti da svoj stav iznesu javno.

MITROVIĆ NAJAVIO "LISTE NEPOŽELJNIH" NA TELEVIZIJI PINK

Mitrović je, govoreći za Hit tvit rekao da je uvek pokušavao da održi balans kada su u pitanju gosti na televiziji i kaže da ima punjo onih koji su plaćeni da rade ono što rade, dodajući da sve kritike koje dolaze na račun medija imaju osnove i rekao je da će preduzeti mere i napraviti liste nepoželjnih jer nije fer da se zovu neki ljudi da gostuju i koji su plaćeni da rade za određene zemlje.



"Oni koji su došli zbog prosrpskog stava su bili poklopljeni sa trojicom, a to nije fer", dodao je Mitrović.

Đurić je dodao da ćemo se truditi da građanima isporučimo adekvatan servis.

Mitrović je govorio o sastanku sa ambasadorom SAD-a u Beogradu i rekao da nije nikakav karijerista da je to ostvaren čovek i da odnosi odluke po senzibilitetu i teško se može prevariti.

Kako je naveo on je poslao poruku da mi nismo nikakvi đavoli, ali i da nismo nikakava ruska guberija, dodajući da mi ovde imamo medije kakvih nema u Rusiji.

Đurić je dodao da je jako ponosan što mi u Srbiji imamo ovakve medije i da rekao da će država podržavati sve medije i da niko neće biti ukinut.

Analitičar Matić je rekao da je prednost naše nezavisne politike što kod nas može da se čuje i jedna i druga strana dodajući i da je Pink takva televizija.

On je naveo da je jako važno da imamo slobodu medija i da je bitna politička distanca i da budemo hladne glave.

Mitrović je rekao da se svi naši otvoreni problemi rešavaju na jednoj adresi, a to je zapad.

"Mi smo zapadna zemlja, mi nismo u Aziji", rekao je Mitrović.

"Bilo da su filmovi, pop kultura i ekonomija, nikako da stvorimo kvačicu u glavama ljudi da je 70 odsto penzija ili plata došlo sa zapada u smislu investicija, novih radnih mesta, fondova", naglasio je Mitrović ponavljajući da smo de fakto zapadna evropska zemlja.

Mitrović je dodao da sve odluke koje smo donosili srcem su nas koštale glave, a sve odluke koje smo donosili razumom su bile dobre.

EVROPSKO PRVENSTVO I ALJBIN KURTI

Željko Mitrović je govoreći o Evropskom prvenstvu rekao da, kada je bio u jednom kafiću u Minhenu, imao priliku da se susretne sa dve Albanke koje su htele da se slikaju sa njim, i da su se složili za manje od 5 minuta da je Kurti velika nevolja i za nas i za njih i da je psihopata.

EXPO 2027. KLJUČNI DOGAĐAJ ZA SRBIJU

Željko Mitrović je rekao da je narod jedina kategorija koja se ne može prevariti i da jako dobro zna da je na pravom putu ili ne.

"Ako međunarodni institut izbaci rezultat istraživanja i kaže da 55 odsto kaže da pristojno živi, ja mislim da je to veliko priznanje jednoj politici gde imamo porast plata i penzija, građenje fabrika, podizanje zaposlenosti", navodi Mitrović.

On je naveo da mnogi govore o tome kako je kod nas visok procenat korupcije, a da je među tim ljudima koji najviše pričaju o tome najviše oni koji bi isto da profitiraju na tome.

3. Srbija na dobrom putu pic.twitter.com/WQw7Y630aT — Hit Tvit (@hit_tvit) 23. јун 2024.

Kako je rekao on je proučavo to što je 6 odsto građana reklo da je kod nas veliki kriminal i došao do saznanja da je 39 odsto manje ubistava nego ranije, da je 62 odsto manje pokušaja silovanja, 32 odsto je manje krađa u odnosu na period pre deset godina.



Mitrović je dodao da je ključni trenutak kada će biti EXPO 2027. i da je to trenutak kada možemo da očekujemo da je pravi trenutak za formiranje ozbiljnih stvarnih institucija koje su otporne na korupciju.

Autor: Dubravka Bošković