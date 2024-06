ZGROŽENA NJEGOVOM IZJAVOM: Sita hitno reagovala nakon Janjuševe tvrdnje da su učesnici uticali da Aneli abortira, ponizila ga kao nikada do sad!

Šokirana onim što je čula!

Tokom emisije ''Izbacivanje'', Marko Janjušević Janjuš je tokom razgovora sa Darkom Tanasijevićem optužio takmičare da su velikim delom uticali na odluku da Aneli Ahmić izvrši abortus, kao i da ne krivi sebe zbog njene odluke.

Njegov stav razbesneo je njenu sestru Situ Ahmić, koja je oglasila za portal Pink.rs i prokomentarisala oštro njegovu izjavu.

Sita je priznala da je šokirana njegovom izjavom, te je istakla da je jedini krivac za odluku koju je donela Aneli upravo Janjušević.

- Užas , zna on dobro šta je radio i kako se ponašao da bi je naveo na to. Hoće reći da je bio divan, pa ona se na to odlučila?! Ne, on se drao, vrđao i gurao i je i logično je da je on nju na tu odluku naveo, niko drugi - poručila je Sita.

Autor: Snežana Zindović