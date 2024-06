Brutalno suočavanje Site i Asmina u programu uživo: Izvređali se za sve pare, najavili tužbe i ugovorili zajednički poligraf! (VIDEO)

Tokom emisije "Pitam za druga" Sita Ahmić se uključila u program i sukobila se sa Asminom!

Tokom gostovanja Asmina Durdžića na RED televiziji u emisiji "Pitam za druga" uključila se Sita Ahmić, pa je nastala žestoka svađa, a voditeljka Anastasija Buđić postavljala im je pitanja o optužbama koje su oboje iznosili.

- Ja sam bila toliko ljuta da sam sad htela da iznesem čime Asmin ucenjuje rođaka, ali zbog oca, poštovaću familiju jer Asmin ne zna šta je familija. Sestra mu je prostitutka, brat mu se drogira i zajedno se drogiraju. Tvoja cura prodaje polovne gaće za pet evra nošene - pričala je Sita.

- To je humanitarna akcija, nosi u manastir te pare. Ti kupuješ sa kineskog sajta svoju odeću. Šta imaš ti sa mnom i sa mojom devojkom? Nemam ništa sa tobom, ti si poremećena. Ti želiš da budeš Stanija - rekao je Asmin.

- Što se bojiš šta imam da kažem? Kad ćeš da vratiš Jankoviću pare? Sve što ja nisam mogla da dokažem, Aneli će dokazati kad izađe - govorila je Aneli.

- Tvoja mama je vređala Noru - rekao je Asmin.

- Sita, da li je istina da se ti, tvoja sestra i mama tučete? - pitala je Anastasija Buđić.

- Laže kad zine. Šta si sve za svoju sestru pričao? Govorio si kako moj brat ne sme u Hrvatsku - rekla je Sita.

- Na koji način sam odgovorna? Ja sam je podržala da rodi. Kako sam ja kriva za njen abortus? - rekla je Sita.

-Asmin tvrdi da si na snimku - dodala je voditeljka.

- Imao sam i molila si da sv*šim u tebe. Tvoja deca gledaju snimak kako si me molila da završim u tebe - dodao je Ahmić.

- Asmin je nudio Aneli da dođe u Ameriku ona i Nora, indirektno je to rekao. Neka je neko to pita u "Eliti", pričao je za Stanijin novac. On je Aneli pričao da će da iskoristi Staniju, da će da otvori firme, a da će ona naknadno da dođe. Ja ću da dođem da idemo na poligraf - govorila je Sita.

- Ajde, čekam te. Ti si kriva, nagovorila si sestru da abortira dete, a sad glumiš da je Janjuš monstrum. Što si podržavala ako si znala kakav ti je zet? Igrala si rijaliti preko Janjuša i Nore - poručio je Durdžić.

- Da li su ti dragoj došli pozivi za sud? Dolaze ove nedelje i Maji Marinković - dodala je Sita.

Njih dvoje su se nakon toga složili da ide na poligraf, a Sita je obećala da će već sutra biti u Beogradu.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.